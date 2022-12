Nuova Alfa Romeo Giulietta: c’è chi la immagina così

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una di quelle auto che qui in Italia ancora molti vorrebbero tornasse nella gamma dello storico marchio milanese ma che in realtà al momento non sembra essere nei piani del gruppo Stellantis per quanto riguarda il rilancio della casa automobilistica milanese che al momento prevede l’arrivo di un nuovo SUV compatto, di future generazioni per Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio oltre ad una nuova ammiraglia che vedremo nel 2027 e che probabilmente sarà un mix tra una berlina e un crossover.

Potrebbe essere questo il design di una nuova Alfa Romeo Giulietta?

Nuova Alfa Romeo Giulietta però nonostante tutte queste incertezze rimane una vettura molto popolare di cui spesso si parla sul web. Non a caso sono davvero tanti i render che nel corso degli ultimi anni sono apparsi a mostrare quello che potrebbe essere il design di un simile modello qualora realmente Alfa Romeo decidesse di riportarla sul mercato dopo l’addio della precedente generazione avvenuto nel mese di dicembre del 2020.

Che poi a dire il vero una piccola porticina al suo riporto il CEO di Alfa Romeo Imparato di recente l’ha lasciata dicendo che le piattaforme di Stellantis consentono al Biscione di poter in futuro pensare di portare sul mercato diversi tipi di auto tra cui berline compatte, auto sportive etc. A proposito della nuova Alfa Romeo Giulietta nelle scorse ore il famoso artista digitale Theottle ha pubblicato sui social una nuova ipotesi di quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello se tornasse in futuro.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco una nuova ipotesi su quello che potrebbe essere il suo aspetto nel caso in cui Stellantis decida di riportarla sul mercato

Si intuisce molto chiaramente che il designer ha preso spunto dalle ultime novità del Biscione per realizzare questa sua creazione. Sono evidenti i riferimenti ad auto quali Alfa Romeo Tonale e ai recenti restyling di Giulia e Stelvio. Vedremo dunque come andranno le cose per la casa milanese e se ci sarà spazio in futuro per un modello di questo tipo nella sua gamma.