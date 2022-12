Stellantis firma importante accordo in Spagna

Arrivano novità interessanti dalla Spagna per Stellantis. Nelle scorse ore l’Associazione delle Imprese Metallurgiche di Madrid (AECIM) ha firmato un accordo di collaborazione con il gruppo automobilistico Stellantis. Grazie a questo accordo, gli associati AECIM potranno acquistare e rinnovare i veicoli di quattro marchi del Gruppo Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel e DS, a condizioni vantaggiose.

AECIM e Stellantis firmano a Madrid accordo di collaborazione

Pertanto, gli associati AECIM e le loro associazioni integrate potranno ottenere uno sconto sull’acquisto di qualsiasi modello dei suddetti marchi presso i rivenditori della rete Stellantis che aderiscono alle condizioni. L’accordo è stato firmato da Maurizio Zuares, Country Manager di Stellantis Iberia; Pedro Lazarino, direttore delle vendite Mainstream e Carflow di Stellantis e José María Roncero, segretario generale dell’AECIM; presso la sede dell’Associazione.

Pedro Lazarino, direttore delle vendite Mainstream e Carflow di Stellantis ha dichiarato: ” Per noi la firma di questo accordo di collaborazione con AECIM è molto importante, poiché nel Gruppo Stellantis abbiamo uno stabilimento industriale molto importante nella Comunità di Madrid, dove produciamo esclusivamente la Citroën C4 e la nuova C4 X. Pertanto, questo accordo ci consente di riaffermare il nostro impegno e impegno nei confronti dell’industria comunitaria e saremo lieti di contribuire a coprire le esigenze di mobilità dei membri AECIM che lo desiderano”.

Per José María Roncero, “questo accordo rafforza l’impegno di AECIM nei confronti del settore in un momento difficile per tutti. Per noi è un piacere collaborare con Stellantis, ampliando la gamma di vantaggi che offriamo ai nostri associati e facilitando il rinnovamento del parcheggio, soprattutto ora che una mobilità efficiente e sostenibile in città come Madrid è essenziale per i nostri associati, essendo il Gruppo automobilistico leader in questo campo”. Per godere di queste condizioni speciali, gli associati dovranno solo dimostrare il loro status di membri AECIM in qualsiasi punto della rete di rivenditori del Gruppo aderito a questa azione.