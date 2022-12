Stellantis ridimensiona le ambizioni in Cina?

Dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e la nascita di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares aveva inserito tra le sue massime priorità il rilancio del business cinese della casa automobilistica. Ora però sembra che il gruppo abbia deciso di ridimensionare le sue ambizioni. Stellantis inizialmente aveva dato la priorità agli sforzi per aumentare le sue vendite relativamente scarse in Cina. Tavares aveva dichiarato poco dopo la fusione che Stellantis sarebbe rimasta nel paese a lungo termine e avrebbe escogitato una strategia per avere successo nel più grande mercato automobilistico del mondo.

Stellantis: futuro ridimensionato in Cina?

Adesso però c’è stato un cambiamento nei piani con Stellantis che ha deciso di non produrre più auto in quel paese ma di esportarle da fuori. Il cambiamento strategico di Stellantis mette in evidenza le difficoltà affrontate da altre case automobilistiche straniere in Cina, un mercato che fin da quando si è aperto anche agli stranieri ha rappresentato un qualcosa di fondamentale per i produttori di veicoli. Tuttavia in quel paese si registra da qualche anno l’avanzata dei produttori cinesi mentre le case automobilistiche globali che sono state a lungo tra le più vendute in Cina, tra cui Volkswagen e General Motors, hanno perso terreno negli ultimi anni.

Invece di costruire Jeep in Cina, Stellantis dunque importerà i veicoli, ha affermato Tavares. Tale spostamento sottoporrebbe l’azienda a dazi, il che potrebbe rendere più difficile per il marchio Jeep competere sul prezzo con i concorrenti che costruiscono a livello nazionale e non incorrono in dazi. Il capo finanziario di Stellantis, Richard Palmer, ha dichiarato il mese scorso che la nuova strategia richiederebbe a Jeep di puntare a una fetta più ristretta del mercato cinese. “Non saremo un player che punterà sui volumi”, ha detto.

Tavares ha affermato che un fattore importante nel cambiamento strategico è stata la fine della joint venture di Jeep con Guangzhou Automobile Group Co. Stellantis a luglio ha rivelato i piani per porre fine all’impresa. Tavares ha accusato la mancanza di progressi nel suo piano per acquisire una quota di maggioranza nell’impresa, che ha dichiarato bancarotta alla fine di novembre.

La fine della joint venture ha rappresentato la fine dello sforzo durato quasi un decennio di far emergere Jeep come uno dei principali attori in Cina attraverso la localizzazione delle attività di produzione di automobili nel paese. Nel 2014, l’allora proprietaria del marchio, Fiat SpA, ha formato la joint venture con Guangzhou Automobile per costruire lì le Jeep. La Fiat alla fine ha fissato l’obiettivo di triplicare le vendite di Jeep in Cina entro il 2018, a 500.000 veicoli all’anno, ma le cose sono andate molto diversamente. Da qui la decisione di Stellantis di ridimensionare i suoi piani in Cina. Vedremo dunque come si evolverà la situazione del gruppo in quel paese nei prossimi mesi.