Stellantis: è suo il brand di veicoli commerciali più venduto nel Regno Unito

Arrivano ottime notizie per Stellantis dal Regno Unito. Vauxhall rimane il produttore di veicoli commerciali leggeri elettrici (e-LCV) più venduto nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di auto e furgoni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Stellantis: Vauxhall rimane il produttore di veicoli commerciali leggeri elettrici più venduto nel Regno Unito

I dati sulle nuove immatricolazioni di auto e furgoni di novembre mostrano che il Vivaro Electric di Vauxhall è l’e-LCV elettrico più venduto nel Regno Unito finora quest’anno, con 496 immatricolati a novembre e 3.750 da inizio anno. Il successo della gamma Vivaro Electric ha assicurato che Vauxhall rimanga il produttore di veicoli commerciali elettrici più venduto nel paese da inizio anno, con una quota di mercato del 28,6%.

Vauxhall è uno dei pochi produttori in grado di offrire flotte, aziende e furgoni elettrici in tutta la sua gamma di modelli. Al Vivaro Electric si affiancano il Combo Electric e il Movano Electric. Vauxhall sarà un produttore solo elettrico dal 2028.

Novembre ha visto anche Vauxhall aumentare la sua quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri al 9,8% da inizio anno, con il marchio che ha consolidato la sua posizione numero due nel mercato del Regno Unito.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “I furgoni elettrici hanno registrato un’enorme crescita quest’anno, con il settore destinato a prosperare ancora di più nei prossimi anni. Con questo in mente, è fantastico vedere flotte e aziende scegliere Vauxhall quando si tratta di passare all’elettrico con tutti i vantaggi ambientali, finanziari e di esperienza che ne derivano”.

Il Vivaro Electric ha una lunga lista di premi al suo attivo, tra cui “Medium Van of the Year” al What Van? Awards 2022 e “Best Medium Electric Van” ai Driving Electric Awards 2022. Il Vivaro Electric è stato anche votato “International Van of the Year 2021”, insieme a molti altri importanti riconoscimenti.

Disponibile con una batteria da 50kWh o 75kWh, Vivaro Electric raggiunge un’autonomia WLTP fino a 205 miglia con una singola carica e viene fornito con un carico utile massimo fino a 1.226 kg.

Ti potrebbe interessare: Stellantis continua a consolidare la sua leadership nel mercato automobilistico