Morto Patrick Tambay: sostituì Villeneuve alla Ferrari

Oggi è venuto a mancare Patrick Tambay, ex pilota francese di Formula 1, che difese pure i colori della Ferrari nel mondo dorato dei Gran Premi. Con la scuderia del “cavallino rampante” vinse due gare e contribuì alla conquista del titolo costruttori nel 1982 e nel 1983.

Il suo debutto nel Circus avvenne su una Surtees, nel 1977. Poi difese i colori di Ensign, McLaren, Theodore e Ligier. Prima di approdare in Formula 1, si impose per due volte nel campionato CanAm. Qui piegò la resistenza dei rivali nel 1977 e nel 1980. Elegante e molto gentile, Patrick giunse nel 1982 a Maranello, al posto di Gilles Villeneuve, scomparso da poco. All’asso canadese era legato da un rapporto di sincera amicizia.

Oltre che per le sue imprese sportive, Tambay verrà ricordato per le sue doti umane, davvero fuori dal comune. La sua morte è avvenuta nelle scorse ore. Aveva 73 anni. Da tempo soffriva del morbo di Parkinson. Il suo cammino terreno iniziò a Parigi, dove nacque il 25 giugno 1949.

All’amico Gilles dedicò il successo guadagnato nella sfida di Hockenheim del 1982, in Germania, al volante di una “rossa“. L’anno dopo si impose al Gran Premio d’Imola, sempre su Ferrari. Poi il passaggio alla Renault, di cui difese i colori nel 1984 e 1985. Infine la breve parentesi con la Lola. Dopo l’uscita dal Circus corse anche alla 24 Ore di Le Mans e alla Parigi-Dakar: due gare completamente diverse fra loro, a conferma della versatilità del soggetto. Nel 1995 Patrick Tambay decise di tuffarsi nella vita politica. Chi lo ha conosciuto, ne ricorda lo stile, da grande gentiluomo. Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022