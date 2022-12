Stellantis: a novembre 5 modelli nella top ten delle auto più vendute in Brasile

Il gruppo Stellantis può festeggiare un altro importante risultato ottenuto in Brasile. Nel mese di novembre che i è da poco concluso il 50 per cento dei primi dieci veicoli (automobili e veicoli commerciali leggeri) più venduti nel paese sono suoi. Fiat e Jeep sono stati i marchi che hanno realizzato l’impresa. Nella lista della “top ten”, ci sono quattro veicoli del marchio italiano e uno del marchio statunitense. Guardando al totale delle vendite della “top 10”, le immatricolazioni a novembre sono state 77.751. Di questi, 38.685, pari al 49,7 per cento, sono di Fiat e Jeep.

Stellantis piazza 5 auto nella top ten delle vetture più vendute in Brasile a novembre 2022

Fiat Strada è tornata ad essere l’auto più venduta in Brasile, dopo aver perso il terzo posto in ottobre. Fiat Mobi è stato un altro modello che ha avuto molto successo in quel paese il mese scorso risultando il terzo modello più venduto in assoluto. Fiat Argo con 7.737 unità consegnate ai clienti in Brasile si è piazzata al quinto posto della classifica delle auto più vendute nel paese a novembre 2022.

Nella top ten delle auto più vendute in Brasile entrano altre due auto di marchi che fanno parte del gruppo Stellantis. Al nono posto troviamo la berlina Fiat Cronos. L’auto prodotta in Argentina presso lo stabilimento Stellantis di Ferreyra ha immatricolato 6.575 unità il mese scorso. Chiude la top ten delle auto più vendute in Brasile al decimo posto Jeep Compass con 6.409 unità immatricolate.

Per Stellantis dunque continua l’ottimo momento in Brasile. Il gruppo registra la presenza di numerosi altri modelli nella top 20. Oltre a Fiat e Jeep molto bene anche i marchi francesi Peugeot e Citroen che continuano a crescere a buoni ritmi in quel mercato.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e Qinomic collaborano per il retrofit elettrico dei veicoli commerciali leggeri