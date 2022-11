Binotto schiva le domande sul suo futuro

Il boss del team Ferrari, Mattia Binotto, non ha voluto rilasciare dichiarazioni a proposito dei dubbi che ci sono sul suo futuro alla guida della Scuderia in Formula 1. L’italo-svizzero potrebbe aver disputato la sua ultima gara con la scuderia di Maranello, visto che non ha garantito la sua presenza in Bahrain nel marzo 2023. Binotto è contento dell’anno della Ferrari. Nel 2022 ritiene che il suo team si sia evoluto e abbia imparato molte cose. La stagione si è conclusa bene per il cavallino rampante, dato che Charles Leclerc ha raggiunto il secondo posto nel Gran Premio con una buona strategia.

Binotto evita di rispondere a domande sul suo futuro alla Ferrari in F1

Binotto dopo la gara davanti ai microfoni di Dazn Formula 1 ha detto che il 2022 è stato un anno molto buono per il suo team che ha registrato notevoli miglioramenti rispetto alla stagione 2021. Il team principal della Ferrari però ha chiesto di non domandargli se sarà ancora in Ferrari nel marzo del 2023 quando partirà la nuova stagione di Formula 1 con il Gran Premio del Bahrain.

Per quanto riguarda il GP di Abu Dhabi, plaude al lavoro di tutta la squadra nella scelta del giusto bilanciamento per migliorare il degrado delle gomme, uno dei suoi principali problemi quest’anno. Inoltre, i suoi uomini sono stati brillanti dal muro, con quella strategia opposta a quella di Sergio Pérez che ha fatto guadagnare a Leclerc il secondo posto in Coppa del Mondo.

Binotto ha detto che per il suo team è stato un buon weekend di gara e che soprattutto per quanto riguarda la gestione delle gomme è stato fatto un ottimi lavoro. Infine il team principal del cavallino rampante ha fatto i complimenti a Max Verstappen che ha meritato la vittoria nel Gran Premio.

