Stellantis fornisce il servizio di ricarica rapida “ENEOS Charge Plus” in Giappone

Oggi 21 novembre, Stellantis Japan inizierà a offrire “ENEOS Charge Plus”, un servizio di ricarica rapida per la ricarica di veicoli elettrici, che ENEOS inizierà a fornire da oggi, con l’obiettivo di installare i suoi caricatori nei 59 rivenditori ufficiali del gruppo automobilistico entro la fine del 2022. ENEOS installerà caricabatterie rapidi in due stazioni di servizio (SS) dal 21 novembre.

A partire dall’installazione di circa 170 caricatori rapidi nel 2022, ENEOS lavorerà per espandere l’installazione di caricatori rapidi per veicoli elettrici utilizzando la sua rete di oltre 12.000 SS in tutta la nazione. L’azienda prevede inoltre di installare attivamente il sistema presso rivenditori autorizzati, strutture commerciali, minimarket negozi, ecc.

Puntando alla neutralità del carbonio entro il 2050, il governo giapponese ha stabilito una politica per aumentare la percentuale di veicoli elettrici nelle vendite di auto nuove al 100% entro il 2035 al fine di promuovere la diffusione dei veicoli elettrici. L’obiettivo è di installare 30.000 caricabatterie rapidi e 120 mila caricabatterie normali entro il 2030.

Stellantis sta guidando attivamente la transizione verso l’elettrificazione e mira a offrire più di 75 veicoli elettrici a batteria in tutto il mondo. Nel mercato giapponese, il gruppo sta introducendo attivamente veicoli elettrici e veicoli ibridi plug-in (PHEV) in un’ampia gamma di segmenti, con vari modelli come Peugeot e-208 ed e-2008, Fiat 500 elettrica e Jeep 4xe.

Nel 2023, PHEV e BEV (veicoli elettrici a batteria) saranno introdotti con i marchi Peugeot/Citroen/DS Automobile/Fiat/Jeep e sarà disponibile anche una gamma di veicoli elettrici. Stellantis Japan continuerà a promuovere attivamente le strategie di elettrificazione con l’obiettivo di diventare un leader nel campo della mobilità elettrica.

