Leclerc non presta attenzione alle voci su Binotto

Charles Leclerc assicura di non prestare troppa attenzione alle voci secondo cui Mattia Binotto è fuori dalla Scuderia Ferrari in vista della prossima stagione di Formula 1. È stato uno degli argomenti più mediatici della settimana. Dall’Italia sono partite le voci sul futuro dello svizzero e queste voci indicano anche Frédéric Vasseur come suo possibile sostituto.

Le voci sull’addio di Binotto? Charles Leclerc giura di non farci caso

Inoltre, secondo la stampa francese, il rapporto tra Charles Leclerc e Mattia Binotto si sarebbe completamente deteriorato dopo le polemiche sorte al Gran Premio di Gran Bretagna. Ma il pilota monegasco non ha voluto entrare nella questione. Con la fine della stagione alle porte, Charles preferisce non prestare attenzione alle voci.

Il monegasco ha detto che ci sono sempre voci alla fine della stagione a proposito dei cambiamenti in atto nei vari team di F1 ed in particolare per la scuderia del cavallino rampante per l’anno successivo. Leclerc pensa che il suo team si debba concentrare sul lavoro estraniandosi da tutto quello che accade attorno alla squadra.

“Dobbiamo fare un altro passo, ma sono sicuro che lo faremo tutti insieme, a partire da questa gara. Spero che riusciremo a finire bene questa stagione, ma a parte questo non c’è altro da dire. Penso che dovremmo non prestare troppa attenzione alle voci”, ha dichiarato.

Il pilota monegasco chiede invece stabilità per continuare il trend rialzista che la Scuderia Ferrari ha vissuto nelle ultime stagioni. “Penso che la stabilità stia dando i suoi frutti. Vale a dire, negli ultimi anni abbiamo dimostrato che stiamo migliorando. Dobbiamo fare un altro passo, ma ci stiamo lavorando e sono sicuro che ci riusciremo”, ha detto Leclerc per concludere.

