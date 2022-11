Stellantis e GAC: dopo il fallimento della JV i concessionari chiedono la tutela dei propri diritti

Il fallimento di GAC-FCA, una joint venture costituita da Stellantis e dal gruppo cinese GAC, alla fine di ottobre ha innescato una campagna di protezione dei diritti dei concessionari in Cina. Ventisei concessionari GAC-FCA hanno inviato lettere ai governi locali di Guangzhou e Changsha per chiedere la tutela dei propri diritti. Nelle lettere, i concessionari hanno avanzato quattro richieste. In particolare viene chiesto alla società di rimborsare i depositi versati dai concessionari per i clienti che avevano scelto di acquistare le auto delle società.

I rivenditori della JV di Stellantis con GAC in Cina chiedono alle autorità il rispetto dei propri diritti

Attualmente, GAC-FCA ha più di 100 concessionarie in Cina. L’importo totale dovuto da GAC-FCA ai rivenditori varia da 500.000 yuan ($ 70.771) a quasi 10 milioni di yuan ($ 1.415.388). Alcuni rivenditori hanno affermato che, al momento, molti acquirenti di GAC-FCA stanno avendo grossi problemi con le consegne delle proprie auto ma anche con la garanzia e con la manutenzione e questo ovviamente ha portato a numerosi reclami presso i rivenditori e le autorità di regolamentazione locali.

Un altro rivenditore ha affermato di aver investito circa 10 milioni di yuan per avviare un negozio GAC-FCA nel giugno 2021 con un periodo di autorizzazione fino al 2026. Ma prima del fallimento, da febbraio di quest’anno non c’erano auto in fabbrica.

GAC-FCA è in calo dal 2018. I volumi di vendita sono scesi da 222.300 veicoli nel 2017 a 20.100 veicoli nel 2021 e dall’inizio di quest’anno GAC-FCA ha iniziato a rallentare la produzione. Il rapporto di produzione e vendita di GAC Group mostra che GAC-FCA ha venduto 35 veicoli a febbraio, un forte calo rispetto a gennaio. A marzo e maggio, la produzione e le vendite di auto della JV erano scese ad un solo veicolo e ad aprile e giugno la produzione e le vendite erano state zero.

GAC-FCA è diventata un’altra vittima della strategia “Light Asset” di Stellantis in Cina. A luglio, Stellantis ha dichiarato che avrebbe operato nel mercato cinese in modo leggero, concentrandosi sul marchio Jeep e aumentando gli investimenti nei veicoli elettrici. Il gruppo automobilistico ha anche menzionato tale strategia nel piano “Dare Forward 2030” a marzo. Per il mercato cinese, la strategia dunque è quella di ridurre i costi fissi puntando sulle esportazioni.

Attualmente, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (DPCA), è l’unica joint venture formata da Stellantis in Cina. La JV è stata fondata dal gruppo insieme alla Dongfeng Motor Corporation. A causa del fallimento di GAC-FCA, il destino di DPCA sta attirando in questi ultimi tempi molta attenzione in Cina. Da gennaio a ottobre di quest’anno, DPCA ha venduto 105.000 veicoli, raggiungendo il 70% dell’obiettivo di vendita annuale di 150.000 veicoli. Il 9 novembre, DPCA ha tenuto una riunione di comunicazione con i fornitori. Durante la riunione è stato detto che Stellantis lancerà un nuovo modello per DPCA nel 2023 e si sforzerà di lanciare più nuovi veicoli nei prossimi anni.

