Stellantis presenta le sue innovazioni tecnologiche alla Rio Innovation Week

Stellantis è diventata un’azienda di tecnologia della mobilità, in un movimento per implementare la più alta tecnologia su tutti i fronti. L’innovazione è presente nelle vetture che compongono la gamma dei suoi 14 marchi. Inoltre essa guida i processi di produzione e il modo in cui l’azienda si relaziona e interagisce con i propri clienti.

Stellantis grande protagonista alla Rio Innovation Week

Per mostrare questa evoluzione, Stellantis è presente come sponsor della seconda edizione della Rio Innovation Week, uno dei più grandi meeting di tecnologia, innovazione e business in America Latina, che si svolge dall’8 all’11 novembre, al Pier Mauá, a Rio de Janiero.

Nello stand di Stellantis i visitatori potranno scoprire un’ampia varietà di attrazioni che mettono in luce l’evoluzione tecnologica nel settore automobilistico, oltre a seguire i dibattiti sui megatrend che avranno un impatto sul futuro della mobilità. Uno dei punti salienti è Citroën Ami, una soluzione di mobilità elettrica e un’alternativa intelligente per i viaggi urbani e la logistica.

A dimostrazione di come parte della tecnologia venga applicata nella vita quotidiana degli stabilimenti Stellantis, verrà presentato il concetto di ergonomia del futuro, rappresentato dalla termografia, una metodica che analizza il corpo umano e anticipa diagnosi di predisposizione agli infortuni o condizioni iniziali, anche senza alcun sintomo. Altro elemento utilizzato negli stabilimenti e visibile è l‘Esoscheletro, una tecnologia innovativa di Industria 5.0 per migliorare l’ergonomia nelle linee di produzione degli stabilimenti dell’azienda.

E per chi cerca una completa immersione nel mondo dei veicoli elettrici, è disponibile un esclusivo test drive con la nuova Peugeot e-2008, un SUV elettrico che sarà lanciato martedì 8 novembre e che potrà essere sperimentato in anteprima durante il Rio Innovation Week. Verranno inoltre mostrate proiezioni di motori a combustione, ibridi ed elettrici, mostrando al pubblico la differenza tra le tecnologie e cosa aspettarsi dal futuro delle auto.

Infine, Stellantis promuoverà un quiz che promette di decifrare quale vettura dei suoi marchi venduta in Brasile si adatta meglio a ogni personalità, gusto personale o comportamento: Citroën C3, Fiat Fastback, Jeep Gladiator, Peugeot e-2008 o RAM 3500.

