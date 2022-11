Alfa Romeo Giulia Sportwagon: ecco cosa ci siamo persi

Alfa Romeo Giulia sportwagon è una di quelle auto di cui si parla da tanti anni ma che non è mai arrivata nonostante siano in tanti qui in Europa ad aver richiesto un modello di questo tipo. C’è la convinzione in molti che se accanto alla berlina sedan fosse stata introdotta anche una versione di questo tipo le cose per Alfa Romeo Giulia sarebbero potute andare molto meglio sul mercato in questi anni.

Ecco come poteva essere una Alfa Romeo Giulia Sportwagon dopo il recente restyling

Questo in quanto con un’Alfa Romeo Giulia Sportwagon in gamma la vettura del Biscione avrebbe realmente potuto lottare ad armi pari con le rivali tedesche di Mercedes, BMW e Audi. Purtroppo le cose sono andate in un’altra maniera e dunque pazienza. Nonostante ciò sul web di tanto in tanto i render che ipotizzano l’aspetto di questa ipotetica vettura continuano a vedersi.

L’ultimo caso è del render realizzato dall’artista digitale e designer Kelsonik che ha deciso di immaginare come sarebbe stata questa vettura dopo il recente restyling subito dalla berlina insieme al SUV Alfa Romeo Stelvio che ha reso le due auto molto più simili nell’aspetto ad Alfa Romeo Tonale.

Kelsonik aveva già realizzato negli scorsi anni un render di questa auto che adesso ha però aggiornato secondo le ultime novità lanciate con il restyling. Chissà che con la futura generazione del modello il cui arrivo è previsto tra il 2025 e il 2026 non possa trovare spazio anche una versione di questo tipo. Del resto è stato lo stesso Jean-Philippe Imparato a dire di recente che le nuove piattaforme elettriche messe a disposizione da Stellantis permettono ad Alfa Romeo di potersi sbizzarrire con i tipi di carrozzeria.

