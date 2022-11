Nuova Citroen C3 debutterà nel 2024 [Render]

Il CEO di Citroen Vincent Cobée ha rivelato la sua visione per il futuro del marchio francese, che sarà sicuramente ispirato dal concept Oli recentemente rivelato nei nuovi modelli, che probabilmente inizieranno con la nuova Citroen C3. Sebbene Cobée non abbia anticipato nulla sui futuri piani di prodotto del marchio francese, si prevede che la C3 sarà la prossima nuova Citroen ad arrivare sul mercato. Un render realizzato da Avarvarii e pubblicato da Auto Express mostra quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente debutterà nel corso del 2024.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Citroen C3 che debutterà tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024

A quanto pare Cobée avrebbe delineato come l’Oli avrebbe influenzato le future auto di Citroen. La nuova Citroen C3 sarà la prossima novità per la casa automobilistica francese di Stellantis ed è probabile che utilizzi la piattaforma CMP/e-CMP di Stellantis. Ciò significa per la prima volta la piena elettrificazione per le supermini del marchio, insieme ai motori a benzina che aiuteranno a mantenere bassi i costi. Secondo indiscrezioni la nuova C3 sarà rivelata entro la fine del 2023 e sarà messa in vendita all’inizio del 2024.

La vettura indosserà con orgoglio il nuovo badge Citroen, che dà un indizio sullo stile dei futuri modelli, come ha spiegato Cobée: “Sempre più, il linguaggio del design di Citroen sarà fatto di superfici estremamente lisce ed elementi tecnici estremamente nitidi”.

Dunque la vettura subirà un profondo cambiamento rispetto alla versione attuale e darà il via ad una nuova era per Citroen che all’interno del gruppo Stellantis condividerà molte cose in particolare con il marchio Fiat. Si dice infatti che tra la nuova Citroen C3 e la futura Fiat Panda vi possa essere un forte legame. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questi attesi modelli.

