Stellantis: dopo tre morti per gli airbag Takata invita i proprietari delle sue vecchie auto a non guidarle

Stellantis ha avvertito i proprietari di 276.000 veicoli di suoi vecchi modelli di smettere di guidarli dopo che di recente gli air bag di Takata, di cui sono provviste queste auto, sono esplosi uccidendo altre tre persone. La società, ex Fiat Chrysler, sta dicendo alle persone di smettere di guidare vetture quali Dodge Magnum, Dodge Challenger, Dodge Charger e Chrysler 300 degli anni modello dal 2005 al 2010.

Nuovo avvertimento di Stellantis ai proprietari dei suoi vecchi veicoli negli USA

Stellantis afferma di aver confermato che i dispositivi di gonfiaggio dell’airbag sono esplosi in due casi, uccidendo due conducenti. La società sospetta una rottura del gonfiatore in un altro caso in cui il conducente dell’auto è rimasto ucciso. Tutti e tre i decessi sono avvenuti negli Stati Uniti e sono avvenuti negli ultimi sette mesi, ha affermato la società. Questi tre casi portano il bilancio delle vittime dell’esplosione degli air bag Takata ad almeno 32 in tutto il mondo, di cui 23 negli Stati Uniti.

I veicoli sono stati tutti richiamati nel 2015 e da allora sono state disponibili riparazioni gratuite. Stellantis ha detto di aver fatto numerosi tentativi per raggiungere i proprietari ma le riparazioni non sono state effettuate. I richiami riguardano veicoli in cui i dispositivi di gonfiaggio degli air bag non sono stati sostituiti nell’ambito del richiamo.

“Più a lungo questi particolari veicoli rimangono non riparati, maggiore è il rischio di rottura dell’airbag”, ha detto Stellantis in una dichiarazione preparata giovedì. Takata ha usato il nitrato di ammonio per creare una piccola esplosione per gonfiare gli airbag in caso di incidente. Ma la sostanza chimica può diventare più volatile nel tempo se esposta all’umidità nell’aria e ripetute temperature elevate. L’esplosione può far saltare in aria un contenitore di metallo e scagliare schegge nell’abitacolo.

Il potenziale per il pericoloso malfunzionamento ha portato alla più grande serie di richiami di auto nella storia degli Stati Uniti, con almeno 67 milioni di gonfiatori richiamati. Il governo degli Stati Uniti afferma che milioni di persone non sono state riparate. Nel mondo sono stati richiamati circa 100 milioni di gonfiatori. La maggior parte dei decessi è avvenuta negli Stati Uniti, ma si sono verificati anche in Australia e Malesia. Ovviamente è un problema che non riguarda solo Stellantis ma moltissime altre case automobilistiche.

