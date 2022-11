Binotto crede che Sainz avrà un nuovo motore in Brasile

Ferrari ha vissuto uno dei suoi peggiori weekend di gara in questa stagione in Messico. Per Charles Leclerc e Carlos Sainz questa è stata la peggiore qualifica dell’anno e la peggiore gara dell’anno, con entrambe le vetture un minuto dietro Verstappen e dietro la Mercedes. Binotto è rimasto molto sorpreso perché non si aspettava questa debacle.

Binotto pensa che quanto accaduto in Messico sia stato un caso e che le cose torneranno a migliorare già in Brasile

Binotto ha voluto ribadire che quanto accaduto in Messico è qualcosa di insolito “e non corrisponde alla realtà ”. “Sono sicuro che il Brasile e il resto della stagione andranno meglio. Abbiamo già fatto una brutta gara a Spa e abbiamo reagito. Approfitteremo di queste due settimane per prepararci a queste ultime due gare. E probabilmente cambieremo il motore a Carlos ” ha affermato Binotto.

Già prima del GP del Messico si era parlato di sostituire il motore di Sainz. Infine si è deciso di ridurre la potenza del motore e di poterlo preservare. Ma è chiaro che non ha funzionato perché la velocità massima era insufficiente.

Ma il problema non era solo il motore. “E’ vero che abbiamo avuto problemi con il motore, ma anche con tutta la vettura. Ci mancava la trazione, il bilanciamento non era buono, era difficile far entrare la macchina in curva. Non c’è stato un singolo errore, ma più piccoli errori. È chiaro che non ci siamo preparati bene per la gara”, ha affermato Binotto.

Binotto spera che il Messico sia stato solo un caso eccezionale per la Ferrari. Discorso opposto per la Mercedes che invece spera che il Messico non sia stato un caso e che negli ultimi due test possano essere davanti alle rosse… anche se recuperare da loro 40 punti in due GP del Campionato Costruttori è complicato, soprattutto se continueranno a sbagliare nella scelta delle gomme.

