Ferrari F50: in vendita esemplare appartenuto a Michael Schumacher

Ogni volta che una Ferrari F50 viene messa in vendita i collezionisti impazziscono, perché è una delle vetture più speciali che il marchio italiano abbia prodotto in tutta la sua storia. E l’appeal cresce quando, per finire, quell’unità apparteneva a uno dei migliori piloti della storia: Michael Schumacher.

Nel Regno Unito in vendita la Ferrari F50 appartenuta a Michael Schumacher

Si racconta che questa Ferrari F50 sia stata originariamente acquisita dalla Weber Management GmbH, l’azienda che ha giocato un ruolo fondamentale nell’arrivo di Schumacher in Formula 1, categoria che lo ha visto campione del mondo sette volte. Il fascicolo di Weber, lo storico di manutenzione della vettura e il rapporto dello storico Marcel Massini (è uno specialista Ferrari) dimostrano che il pilota tedesco ha posseduto questa vettura nel suo garage tra il 1997 e il 1999.

Nel 2000 è stata acquistata da un collezionista in Giappone che l’ha conservata fino ad oggi. Dal Paese asiatico si è recata nel Regno Unito, dove la ditta DK Engineering l’ ha messa in vendita dopo aver effettuato un servizio di manutenzione generale .

Due dettagli curiosi di questa unità è che ha percorso appena 3.750 chilometri e che, oltre ad essere appartenuta a Schumacher, reca sulla lavagna un autografo del compianto Sergio Pininfarina.

Con un motore V12 da 520 cavalli derivato dalla concorrenza e un cambio manuale, la Ferrari F50 è predisposta per accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 3,8 secondi. Il prezzo della F50 di Schumacher non è stato riportato, ma sarà sicuramente molto alto. Per riferimento, l’F50 di Mike Tyson è stata recentemente venduta ad una cifra di circa 5 milioni di dollari.

Vedremo dunque a che prezzo sarà venduta questa super car del cavallino rampante appartenuta al grande campione di Formula 1.

