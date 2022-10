Stellantis: importante riconoscimento in Brasile

Stellantis è stata nominata una delle 100 aziende leader nell’open innovation in Brasile dal Ranking 100 Open Corps 2022, pubblicato martedì 18 ottobre. L’azienda del CEO Carlos Tavares è salita in classifica rispetto agli anni precedenti. Preparato da 100 Open Startups, una piattaforma che collega le startup alle grandi aziende, l’elenco riconosce le aziende che più hanno praticato l’open innovation con le startup nella regione nell’ultimo anno, sulla base dei dati generati dal mercato stesso.

Stellantis è stata nominata una delle 100 aziende leader nell’open innovation in Brasile dal Ranking 100 Open Corps 2022

“In Stellantis Startup Studio cerchiamo di rafforzare i legami con i partner con l’obiettivo di supportarli all’inizio della loro attività, o già in una fase avanzata, per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che possono essere implementate nel settore automobilistico e della mobilità settori”, afferma Marina Lima, Open Innovation Manager Stellantis South America. “Con ciò, abbiamo già firmato più di 40 contratti e, per rendere praticabili le partnership, abbiamo creato il fondo di venture capital Stellantis Ventures, che ha la capacità di investire 300 milioni di euro”, ha aggiunto.

I dati messi a disposizione da 100 Open Startup indicano una crescita del 60% del numero di rapporti dichiarati tra imprese e startup, arrivando a 42.588, contro i 26.348 del 2021, e il numero di aziende che hanno assunto startup nell’anno ha raggiunto 4.449, superando il 3.424 società nell’anno precedente.

La classifica mostra anche che nel 2022 le società hanno concluso più accordi con le startup che mai. Secondo l’indagine, condotta tra il 21 luglio e il 22 giugno, il valore totale dei contratti di Open Innovation chiusi tra aziende e startup ha raggiunto l’importo di 2,7 miliardi di R$, pari a un valore medio di 260 mila R$ per contratto. Insomma per il gruppo Stellantis ancora una buona notizia dall’America Latina continente considerato fondamentale per la sua crescita.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Heritage presente al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova 2022