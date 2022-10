Stellantis: Tavares chiede lo stop alle normative Euro7

Le imminenti normative sulle emissioni Euro 7 dovrebbero essere eliminate, secondo il capo di Stellantis Carlos Tavares. Parlando al salone dell’automobile di Parigi, il numero uno del gruppo nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles ha affermato che le risorse ingegneristiche dovrebbero invece concentrarsi sull’elettrificazione.

I controversi regolamenti sono stati spesso ritardati e sono stati nuovamente respinti la scorsa settimana. Se dovessero mai trovare sbocco, non sarebbe prima del 2028, ritiene Tavares, a quel punto la loro rilevanza sarà solo per un paio d’anni, dato che molti paesi europei hanno già deciso di vietare la vendita di nuove auto ICE a partire dal 2030 circa in poi.

“Dal punto di vista del settore, non abbiamo bisogno delle normative Euro 7, poiché finirà per farci sprecare risorse che dovremmo spendere per l’elettrificazione”, ha affermato il CEO di Stellantis. “Spendere soldi sviluppando un ulteriore passo per la combustione interna per un’applicazione del 2028… non ha senso. Perché utilizzare risorse scarse per qualcosa per un periodo di tempo così breve? L’industria non ne ha bisogno ed è controproducente.”

“È già stato posticipato molte volte, stiamo raggiungendo i limiti. Non dovremmo cercare di andare oltre. È controproducente. Non ha senso, ecco perché è stato posticipato. Siamo pronti per l’elettrico” ha concluso il numero uno del gruppo Stellantis.

Vedremo dunque se il consiglio di Carlos Tavares sarà tenuto in considerazione dai legislatori europei. Ricordiamo che Stellantis nei mesi scorsi ha svelato il suo piano che prevede di elettrificare completamente la sua gamma in Europa entro il 2030. Dunque effettivamente spendere altri soldi per i motori a combustione appena 2 anni prima di questa data non avrebbe alcun senso.

