Stellantis Saragozza festeggia il suo 40° anniversario e annuncia nuova auto

Nell’autunno del 1982, lo stabilimento di Saragozza ha aperto i battenti. Il 5 novembre di quell’anno iniziò la produzione di un modello, la Opel Corsa, che divenne un’icona automobilistica. Oggi, quattro decenni dopo, Stellantis Saragozza si veste ancora una volta per celebrare il suo quarantesimo anniversario e l’arrivo di un nuovo modello, il cui riconoscimento risponde agli alti livelli di qualità, competitività e clima sociale dello stabilimento.

Stellantis Saragozza festeggia 40 anni

Stellantis Zaragoza produrrà questo nuovo modello, che verrà dettagliato in seguito, con versioni elettrificate, che fa parte del piano industriale Stellantis e ha anche il contributo del programma di incentivi concesso dal governo spagnolo nell’ambito del Piano PERTE VEC.

Un altro passo nell’impegno dello stabilimento per la sostenibilità e una celebrazione a cui hanno partecipato il ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, e il Presidente del governo di Aragona, Javier Lambán.

In questi 40 anni di storia, lo stabilimento di Saragozza ha unito diversificazione e innovazione al rispetto dell’ambiente. Dai primi passi con una city car come la Opel Corsa, le sue catene di montaggio inglobarono ben presto altri veicoli del Marchio, come compatte come la Kadett o l’Astra, coupé a vocazione sportiva, come la Tigra, monovolume, come la Meriva, veicoli commerciali, come il Combo o SUV come il Mokka, o Opel Crossland e Citroën C3 Aircross, che hanno suggellato l’incorporazione di Opel nel Groupe PSA nel 2017.

Con la sesta generazione della Opel Corsa, lanciata industrialmente alla fine del 2019, l’elettrificazione ha raggiunto lo stabilimento di Saragozza, aprendo una nuova tappa nella storia del centro.

La Opel Corsa-e, prodotta a Saragozza in esclusiva mondiale, ha portato con sé un ammodernamento tecnologico che ha aperto lo stabilimento alla realtà della Factory 4.0 . Nel corso di questi anni sono state avviate diverse iniziative sostenute dal governo di Aragona, tra cui il Workshop sull’assemblaggio della batteria.

Il Battery Workshop, aperto nel 2021, assembla le batterie per Opel Corsa-e e Citroën ë-C4, prodotte a Madrid. È diventato un punto di riferimento all’interno di Stellantis per l’adozione di nuovi sistemi informatici, per la gestione congiunta di produzione, logistica e manutenzione e per le sinergie nel suo lavoro quotidiano con il Centro di Madrid.

Oltre alla produzione di auto elettriche, lo stabilimento Stellantis di Saragozza si distingue per l’impegno per le energie rinnovabili e la produzione rispettosa dell’ambiente. Attualmente dispone di un impianto solare ad autoconsumo che copre un terzo del consumo di elettricità della fabbrica. A breve proseguirà l’installazione di pannelli fotovoltaici e centrali eoliche, con l’obiettivo di garantire l’80% del fabbisogno elettrico dello stabilimento nel 2024.

Queste azioni fanno parte dell’impegno ambientale dello stabilimento di Saragozza e contribuiscono all’attuazione del piano Stellantis Dare Forward 2030, annunciato dal CEO del Gruppo Carlos Tavares lo scorso marzo, per guidare la decarbonizzazione nell’industria automobilistica, raggiungendo zero emissioni nette di carbonio nel 2038, con una riduzione del 50% nel 2030 e contribuendo così a un futuro sostenibile.

Il direttore dello stabilimento Stellantis di Saragozza, José Luis Alonso Mosquera, ha dichiarato: “ Festeggiamo il nostro 40° anniversario nel miglior modo possibile. Se nel 1982 la prima Corsa ha rivoluzionato l’estetica e le prestazioni del suo segmento e ha dato il via a queste strutture, oggi, quattro decenni e oltre 14 milioni di veicoli prodotti dopo i marchi Opel e Citroën, siamo orgogliosi di annunciare che produrremo un nuovo modello con versioni elettrificate. “