Stellantis produrrà 12 veicoli elettrici in Francia

Il gruppo Stellantis produrrà a breve termine 12 veicoli elettrici in Francia, contro i sei che produce attualmente. Lo ha annunciato il numero uno dell’azienda, l’amministratore delegato Carlos Tavares in occasione del debutto del Salone dell’auto di Parigi 2022. Le Peugeot 308, 308 break e 408 elettriche saranno prodotte in particolare a Mulhouse, nell’Alto Reno. Lo ha detto Carlos Tavares insieme a Emmanuel Macron, che ha visitato lo stand Peugeot.

Inoltre lo stesso numero uno del gruppo Stellantis, ha dichiarato che non chiuderà una fabbrica in Francia a medio termine. “Lo garantisco, almeno per il medio termine”, ha assicurato Carlos Tavares quando è stato interrogato da RTL su eventuali progetti di chiusura di stabilimenti in Francia, sottolineando che si trattava di uno degli impegni presi durante la fusione tra PSA e Fiat Chrysler che ha dato i natali a Stellantis.

A conferma di ciò, Peugeot ha annunciato che accelererà l’elettrificazione delle sue gamme offrendo cinque nuovi modelli elettrici nel 2023 e nel 2024, ha dichiarato lunedì il direttore del marchio Linda Jackson al Salone di Parigi.

Il marchio del gruppo Stellantis lancerà in particolare le versioni elettriche della sua compatta e station wagon 308, prodotta in Francia. Il motore delle sue compatte equipaggerà anche un’edizione sportiva della piccola e-208 elettrica.

La 408 berlina, presentata al Salone di Parigi nelle versioni benzina e ibrida plug-in, avrà presto anche una versione elettrica. “Dal 2023 tutta la nostra gamma sarà elettrificata”, in versione ibrida o elettrica, ha affermato Linda Jackson durante una tavola rotonda con i giornalisti. Peugeot punta a vendere il 100% di energia elettrica in Europa entro il 2030.

Il Salone di Parigi, che si è aperto lunedì a Parigi in assenza di molte case costruttrici, “non ha le dimensioni previste ma resta un atteso punto di incontro per esperti”, ha commentato Linda Jackson. Il marchio del leone presenterà anche un concept prima della fine del 2022, la Peugeot “Inception”, che dovrebbe illustrare la sua visione dell’auto elettrica.

Questo sarà il primo concept basato sul nuovo telaio STLA Small, che Stellantis intende estendere a tutti i suoi veicoli elettrici entry-level. Mentre i modelli elettrici restano molto più costosi da acquistare rispetto ai loro equivalenti termici, Peugeot non sta lavorando su un modello elettrico più piccolo del 208, ha detto Linda Jackson, riferendosi allo scooter Peugeot presente sul cavalletto per i piccoli budget e le brevi distanze.

