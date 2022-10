Stellantis: Tavares conferma che punta all’autosufficienza energetica

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, nelle scorse ore ha confermato che la sua azienda utilizzerà i propri siti per generare metà dell’energia necessaria per la produzione entro la metà di questo decennio. “Abbiamo deciso gli appropriati affinché Stellantis possa , investimenti punto di vista produttivo, nel 2025 produrre il 50 per cento del nostro fabbisogno energetico all’interno dei nostri siti”, ha affermato Carlos Tavares, che stava parlando con Charlotte Reed della CNBC al Salone dell’auto di Parigi del 2022.

Stellantis: Carlos Tavares dal Salone di Parigi conferma che il suo gruppo punta all’autosufficienza energetica nei suoi stabilimenti

I commenti di Tavares sono arrivati ​​​​mentre Stellantis si preparava al debutto di quella che ha definito la “prima Jeep EV pura” dopo che i dettagli del veicolo sono stati rivelati il ​​​​mese scorso. Secondo Stellantis, “l’autonomia elettrica mirata” della Jeep Avenger è di 400 chilometri. L’azienda – i cui marchi includono Fiat, Chrysler e Citroen – aprirà le prenotazioni per l’Avenger lunedì e dovrebbe arrivare negli showroom il prossimo anno.

Stellantis vuole che tutte le vendite di auto in Europa siano elettriche a batteria entro l’anno 2030. Negli Stati Uniti, vuole un “50 per cento di vendite di autovetture e autocarri leggeri BEV” entro lo stesso lasso di tempo. I piani di Stellantis relativi al lancio di numerosi veicoli elettrici rendono il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe un concorrente di case automobilistiche quali Tesla, Volkswagen, Ford, e General Motors.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal gruppo Stellantis e dal suo CEO Carlos Tavares a proposito di questo importante progetto che mira a far raggiungere l’autosufficienza energetica agli stabilimenti del gruppo automobilistico, come del resto già anticipato dallo stesso amministratore delegato nel corso delle scorse settimane.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il suo stabilimento di Saragozza festeggia il suo 40° anniversario e annuncia nuova auto