Stellantis lancia una linea di componenti rigenerati in Brasile

Stellantis lancia la sua prima linea di pezzi di ricambio rigenerati in Brasile. L’iniziativa è focalizzata sull’offrire ai clienti la possibilità di mantenere i veicoli a un costo inferiore, garantendo qualità e affidabilità totali. Questa è la prima mossa della nuova etichetta dell’azienda, SUSTAINera, che offre trasparenza sul risparmio di materiale e sulla riduzione di CO2 , oltre a rappresentare l’impegno del gruppo per soluzioni di prodotti e servizi sostenibili e convenienti.

Stellantis: il gruppo lancia la sua prima linea di pezzi di ricambio rigenerati in Brasile

“Lo sviluppo di soluzioni sostenibili attraverso l’economia circolare è una delle priorità globali di Stellantis, che sarà leader nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, diventando carbon neutral entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030”, sottolinea Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sudamerica.

La novità fa parte della Circular Economy Business Unit, i cui obiettivi principali sono prolungare la vita utile di veicoli e parti, garantendone una maggiore durata, e restituire materiali e veicoli fuori uso al ciclo di produzione di veicoli nuovi e prodotti.

In Brasile, la prima azione di SUSTAINera è il lancio di una linea di ricambi rigenerati con circa 100 componenti già disponibili in circa 1.000 concessionarie in Brasile, provenienti dalle reti autorizzate Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, alcuni dei marchi del gruppo nel Paese.

“D’ora in poi il cliente può riparare il proprio veicolo con una linea di ricambi più conveniente che collabora anche alla salvaguardia dell’ambiente, senza rinunciare alla qualità, affidabilità e garanzia ”, spiega Paulo Solti, vicepresidente di Stellantis Parts e Servizio per il Sud America.

“Oltre ad avere un costo inferiore per i clienti, la parte rigenerata è anche un’opzione più sostenibile, poiché utilizza l’80 per cento in meno di materie prime e il 50 per cento in meno di consumo di energia nel suo processo di rigenerazione. Ciò significa meno richiesta di risorse e ottimizzazione del processo produttivo, che è più semplice della produzione di un nuovo pezzo. Di conseguenza si ha un’effettiva riduzione delle emissioni di CO2 e benefici per l’ambiente”, completa l’esecutivo.

Sono cinque le famiglie di parti presenti nel lancio: alternatore, scatola dello sterzo, cambio automatico, motorino di avviamento e turbocompressore. La linea verrà ampliata entro la fine dell’anno con l’ingresso di iniettori e pompe ad alta pressione.

La tabella seguente mostra cosa possono rappresentare alcuni di questi componenti rigenerati nella riduzione dei materiali e delle emissioni di CO2 . Si tratta di valori di riferimento per i prodotti più venduti in Europa, ottenuti utilizzando una metodologia approvata da una società indipendente (Sphera).

Siamo riusciti ad allungare la vita utile dei componenti, riducendo l’impatto ambientale ed evitando che venissero scartati in modo errato o addirittura riutilizzati in modo inappropriato nel mercato informale, evitando di esporre il cliente al rischio di danni futuri al proprio veicolo”, aggiunge Solti.

Questa gamma di prodotti è già consolidata in Europa e negli Stati Uniti, con oltre 10 mila parti e 40 gruppi di componenti. In queste regioni, la rigenerazione di componenti per auto è già un ramo importante dell’economia circolare e rappresenta oltre il 5% delle vendite totali di componenti. In Brasile si tratta di un mercato in via di sviluppo, stimato in 2 miliardi di R$, con un grande potenziale di espansione nei prossimi anni. Vedremo in proposito quali altre novità ci regalerà Stellantis.

