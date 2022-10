Stellantis France nomina il suo nuovo Direttore B2B

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha annunciato una nomina davvero importante. Questa riguarda l’attuale Direttore di Alfa Romeo France Paola Pichierri. Il dirigente viene nominato Direttore di B2B Stellantis France, con decorrenza 1 novembre 2022. Riporterà a Guillaume Couzy, Direttore Generale Stellantis per la Francia.

Dunque dal 1 novembre 2022 Paola Pichierri, attuale Direttore di Alfa Romeo France, ricoprirà la carica di Direttore B2B di Stellantis France. Succede a Gauthier Helleputte, che ha ricoperto questa posizione ad interim dalla partenza di Jean-Pierre Mesic lo scorso giugno.

Originaria di Torino, il nuovo direttore di B2B Stellantis France non è nuovo al settore. Paola Pichierri ha iniziato la sua carriera nel 1997 presso Fiat Group Automobiles, come responsabile dello sviluppo della rete. Ha poi ricoperto diversi incarichi presso il produttore italiano, da area manager a key account director nazionale, ricoprendo inoltre incarichi nel B2B e nei servizi di noleggio a lungo termine.

Nel 2009, dopo dodici anni in Fiat, Paola Pichierri è entrata a far parte del gruppo PSA come direttore dei grandi conti internazionali per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. Successivamente, dal 2014 al 2016, ha ricoperto gli incarichi di responsabile vendite per key account e società di noleggio, quindi responsabile vendite corporate B2B per tutti i marchi del gruppo per tre anni. Nel 2019 è diventata direttore regionale di Parigi per il marchio Peugeot, prima di assumere la guida del marchio Alfa Romeo nel gennaio 2022.

Stellantis ovviamente punta forte sulla Francia per la sua ulteriore espansione. Il paese transalpino è al centro delle strategie future del gruppo che conta in quel paese diversi stabilimenti.

