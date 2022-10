Montezemolo: “Stellantis è un gruppo francese, l’auto italiana non esiste più”

Luca Cordero di Montezemolo ha rilasciato dure dichiarazioni su Stellantis e più in generale sull’industria automobilistica italiana nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera per ricordare Sergio Pininfarina a 10 anni dalla sua scomparsa. L’ex numero uno della Ferrari ha dichiarato che ormai l’auto italiana non esiste più, rimane solo la Ferrari e che il settore automobilistico nel nostro paese vive una crisi probabilmente inarrestabile.

Per Montezemolo l’auto italiana non esiste più e Stellantis è ormai un gruppo francese

Ricordando il primo incontro con Sergio Pininfarina Montezemolo ha parlato di Torino dicendo che ormai per quanto riguarda le auto e la Fiat è rimasto molto poco in città. Sebbene Stellantis abbia deciso di investire su Mirafiori con le auto di Maserati e la nuova Fiat 500 elettrica L’ex presidente di Fiat e Maserati ha detto che Stellantis è un gruppo francese e che quindi di italiano in Fiat rimane molto poco.

Per Luca Cordero di Montezemolo è in crisi l’intera industria automobilistica del nostro paese e quindi non si tratta di un problema relativo ad una singola casa automobilistica o gruppo. Oltre a Stellantis che è francese anche Lamborghini ormai è tedesca facendo parte del gruppo Volkswagen.

Inoltre l’ex capo di Ferrari ha messo in evidenza la scomparsa delle grandi carrozzerie in Italia ed in particolare a Torino, cosa che rende sempre più difficili fare emergere nuovi designer e nuovi talenti e si tratta di un qualcosa che difficilmente potrà essere cambiato nei prossimi anni.

Insomma un paesaggio a tinte fosche quello descritto dall’ex presidente di Confindustria per quanto riguarda il settore auto del nostro paese.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e Ferrari: i sindacati in Italia chiedono aumento salariale dell’8,4 per cento per i dipendenti della società per il 2023