Stellantis: a Gliwice produrrà basi per camper

La fabbrica di veicoli commerciali leggeri di Stellantis a Gliwice produrrà, oltre a questi veicoli, anche basi per camper, che sono la base per la costruzione di camper. Lo ha affermato l’azienda. Finora questo tipo di auto veniva prodotto solo nello stabilimento Sevel di Atessa in Italia.

A Gliwice Stellantis produrrà anche basi per camper

Gli analisti di mercato stimano che il mercato dei veicoli ricreazionali (RV) stia attualmente vivendo una rinascita, confermata, tra l’altro, da il numero di visitatori ed espositori ai due eventi più importanti del settore caravanning: le recenti fiere di Duesseldorf e Parigi. Proprio durante questi eventi Stellantis ha annunciato che anche a Gliwice sarebbero state costruite basi per camper.

“La prova del grande interesse di Stellantis nel settore dei camper è la decisione di destinare parte della capacità produttiva dello stabilimento di Gliwice in Polonia, alla produzione di basi da campeggio. Pertanto, la capacità produttiva è stata rafforzato, poiché in precedenza tali auto venivano prodotte solo nello stabilimento Sevel di Atessa in Italia”, ha affermato la società.

Stellantis ha annunciato “il rafforzamento degli investimenti e lo sviluppo del segmento dei veicoli ricreazionali, portato avanti da molti anni dai singoli marchi appartenenti al Gruppo”. “La capacità produttiva è rafforzata grazie alla decisione di destinare una parte dello stabilimento di Gliwice alla produzione di una base per lo sviluppo di camper”, ha informato il gruppo automobilistico, senza fornire dettagli sulla possibile scala della produzione di base per camper in Gliwice.

Alla recente fiera Stellantis ha presentato per la prima volta quattro diversi marchi di veicoli: Fiat Professional, Citroen, Peugeot e Opel. È stato possibile testare camper realizzati sulla base del modello Fiat Ducato.

Attualmente – secondo le informazioni dei sindacati operanti nello stabilimento – lo stabilimento Stellantis di Gliwice dà lavoro a oltre 1.800 dipendenti. L’impianto produce circa 130-140 furgoni al giorno. All’inizio di quest’anno, le società Opel Manufacturing Poland e PSA Manufacturing Poland operanti a Gliwice si sono formalmente fuse in un’unica società: una società a responsabilità limitata con il nome Stellantis Gliwice, che è un produttore di furgoni.

Opel Manufacturing Poland per oltre 23 anni – fino alla fine di novembre dello scorso anno – ha prodotto autovetture a Gliwice – un totale di oltre 2,7 milioni di copie di varie versioni di Opel, principalmente dell’Astra di cinque generazioni, sono state prodotte qui. Per diversi anni PSA MP ha condotto i preparativi per un valore totale di quasi 300 milioni di euro per l’apertura di un nuovo stabilimento per furgoni di grandi dimensioni per i marchi Opel, Citroen, Peugeot e Fiat. La produzione di test è iniziata nell’agosto dello scorso anno.

Nell’ambito dei preparativi per la produzione di furgoni per le consegne a Gliwice, sono stati costruiti nuovi capannoni (sono stati costruiti circa 75.000 mq, oltre ai circa 180.000 mq esistenti), in cui sono stati installati nuovi dispositivi, tra cui numerosi robot industriali.

