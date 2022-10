Stellantis rafforza la sua presenza in Spagna con nuove aperture

Stellantis ha rafforzato la sua presenza nel sud della Spagna con due nuove aperture nella comunità autonoma dell’Andalusia. Il Gruppo Concesur ha riunito sei marchi del gruppo automobilistico in Automares, una gigantesca concessionaria. Anche Stellantis & You ha riorganizzato la sua presenza a Siviglia con due punti vendita.

Stellantis ha rafforzato la sua presenza nel sud della Spagna

Il Gruppo Concesur ha riunito sei brand automobilistici di Stellantis in un nuovo centro di oltre 9.000 metri quadrati. Si tratta di strutture moderne preparate per offrire il miglior servizio clienti possibile. Automares, che è il nome di questa grande concessionaria che riunisce sei aziende, si trova in Avenida Su Eminencia n26, a Siviglia.

L’inaugurazione della nuova concessionaria ufficiale Automares, dove si trovano i marchi Peugeot, Opel, FIAT, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, rappresenta la concretizzazione di un ambizioso progetto per forgiare uno dei primi centri Stellantis in Spagna.

Nelle nuove strutture di Automares troveremo spazi differenziati che rispecchiano la personalità e i valori di ogni brand. Il vantaggio principale per il cliente è quello di poter vedere più di 50 modelli diversi nello stesso centro. E non si tratta solo di auto, infatti sono in esposizione anche i veicoli commerciali.

Novità importanti arrivano anche da Stellantis & You che ha aperto nuove sedi a Siviglia. Ora ha due sedi dove è possibile vedere, provare e acquistare auto dei marchi Peugeot, Citroën, FIAT, Alfa Romeo, Jeep e Abarth. Questi centri offrono anche servizio clienti e servizio post-vendita.

I due hub della mobilità con spazi per l’esposizione e la vendita di veicoli nuovi e usati aperti da Stellantis & You si trovano rispettivamente in Calle de la Aviación, n69, a Polígono Calonge (Peugeot, FIAT, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Spoticar ), e in viale Doctor Fedriani, n65, di fronte all’ospedale San Lázaro (Citroën e Spoticar).

Ti potrebbe interessare: Accenture acquisisce l’attività di World Class Manufacturing Training & Consulting di Stellantis