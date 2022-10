Accenture acquisisce l’attività di World Class Manufacturing Training & Consulting di Stellantis

Accenture ha completato l’acquisizione dell’attività di World Class Manufacturing Training & Consulting di Stellantis, un centro di eccellenza che supporta l’ottimizzazione dei processi nella produzione e nella catena di approvvigionamento. I termini finanziari dell’operazione – precedentemente annunciata il 13 settembre – non sono stati resi noti.

Accenture completa l’acquisizione di World Class Manufacturing Training & Consulting di Stellantis

L’acquisizione consentirà ad Accenture di integrare la metodologia World Class Manufacturing (WCM) nelle sue soluzioni che aiutano i clienti a trasformare le loro reti di produzione e supply chain in modo che siano più efficienti, sostenibili e resilienti. Inoltre, l’acquisizione porterebbe le soluzioni di formazione di WCM per aumentare le capacità di produzione e costruire una cultura del miglioramento negli stabilimenti.

Il WCM è una metodologia di produzione strutturata, rigorosa e integrata. Si basa su 10 aree specifiche del sistema di produzione che utilizzano strumenti appropriati per raggiungere l’eccellenza in ciascuna: sicurezza, distribuzione dei costi, miglioramento mirato, manutenzione autonoma e organizzazione del posto di lavoro, manutenzione professionale, controllo qualità, logistica e servizio clienti, prodotti e attrezzature in anticipo Gestione, Ambiente, Sviluppo delle Persone e a livello globale.

Le competenze di WCM Training & Consulting di Stellantis sono state fondamentali nell’ottimizzazione della produzione negli ex stabilimenti Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Italia e nel mondo negli ultimi vent’anni. Inoltre, WCM ha supportato le aziende dei settori aerospaziale e della difesa, automobilistico, dei beni di consumo e dell’acciaio, aiutandole a raggiungere livelli di prestazioni di livello mondiale nelle loro operazioni.

Questa acquisizione fa parte della strategia di crescita complessiva di Accenture per espandere le competenze critiche e per espandere i mercati chiave, per aiutare i clienti a generare valore a 360° in tutte le loro attività. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni da Stellantis o Accenture.

