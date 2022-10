Zhou: Alfa Romeo si aspetta un nuovo step dopo la conferma

Frederic Vasseur afferma che l’Alfa Romeo ha una combinazione “perfetta” con i suoi piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, che rimarranno entrambi con il team per la seconda stagione il prossimo anno. Bottas si è unito al team del Biscione all’inizio del 2022 proveniente da Mercedes con un contratto pluriennale. Il debuttante di Formula 1 Zhou Guanyu è arrivato contemporaneamente dopo essere arrivato terzo in Formula 2 lo scorso anno.

Zhou: Frederic Vasseur chiede al pilota cinese di continuare a progredire ora che il suo contratto è stato rinnovato fino a fine 2023

Sebbene Bottas abbia superato Zhou con 46 punti contro sei del cinese, la squadra si è detta colpita dal lavoro di Zhou dentro e fuori pista e la scorsa settimana lo ha premiato con un’estensione del contratto per il 2023.

Il pilota ha superato Bottas per la sesta volta in 17 gare sabato a Singapore nelle qualifiche, ma domenica ha avuto una brutta partenza e poi si è ritirato a soli sette giri dall’inizio della gara a seguito di uno scontro iniziale con Nicholas Latifi.

Vasseur si aspetta di vedere Zhou fare un altro passo avanti nella sua performance per un intero fine settimana, ora che il suo contratto è stato rinnovato.

Zhou non ha mostrato enormi progressi anno su anno nelle serie junior, ma dall’inizio della sua prima stagione di F1 è progredito in modo significativo divenendo più competitivo e riuscendo a battere il compagno di squadra Bottas in pista più spesso.

“L’impegno di Zhou è buono. Questa è la cosa più importante”, ha concluso Vasseur. “L’umore nella squadra è buono e lui ne fa parte. E il binomio con Valtteri è perfetto” ha concluso il team principal di Alfa Romeo F1 Team.

