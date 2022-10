Stellantis: vendite in calo negli USA nel terzo trimestre 2022

FCA US LLC, divisione americana del gruppo Stellantis ha venduto 385.665 veicoli nel terzo trimestre di quest’anno. Complessivamente, le vendite totali negli Stati Uniti per il terzo trimestre sono diminuite del 6 per cento. Le spedizioni commerciali totali nel terzo trimestre sono aumentate del 57 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Stellantis: calano leggermente le vendite negli USA ma ottimi risultati per Dodge e Chrysler

Le vendite totali del marchio Chrysler negli Stati Uniti sono aumentate del 39 per cento, con la Chrysler Pacifica che ha visto aumentare le vendite del 46 per cento e la Chrysler 300 del 17 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Pacifica Hybrid ha rappresentato 2.087 (12 per cento) delle vendite totali di Chrysler Pacifica. Inoltre, la nuova Chrysler 300C del 2023, annunciata durante il ritorno del Detroit Auto Show due settimane fa, ha registrato il tutto esaurito in 12 ore.

Dopo un’estate di primati per Dodge, compresi gli annunci della Dodge Hornet, il suo primo veicolo elettrificato, sette edizioni “Last Call” di Dodge Charger e Dodge Challenger e la sua Charger Daytona SRT Concept completamente elettrica durante il primo evento della Speed ​​Week del marchio ad agosto, il marchio ha visto le vendite totali negli Stati Uniti della Dodge Charger aumentare del 25% e della Dodge Challenger del 17% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. La Dodge Durango ha visto un aumento delle vendite totali negli Stati Uniti del 32% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Le vendite totali della Jeep Wrangler sono aumentate del 4%. La Jeep Wrangler 4xe, il veicolo ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti, ha rappresentato 13.478 (28%) delle vendite complessive di Jeep Wrangler. Il marchio Jeep ha anche visto aumentare le vendite al dettaglio della Compass del 225% (le vendite del veicolo erano prioritarie per i clienti al dettaglio) e Cherokee dell’1% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

ProMaster City del marchio Ram ha registrato il suo miglior Q3 mai registrato, con vendite totali negli Stati Uniti in aumento del 55% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Le spedizioni commerciali totali del marchio Ram sono aumentate del 69% rispetto al terzo trimestre precedente. Fiat e Alfa Romeo invece in calo del 24 e del 48 per cento rispetto allo scorso anno.

A proposito di questi risultati Jeff Kommor, responsabile vendite di Stellantis negli Stati Uniti ha affermato: “I nostri concessionari stanno facendo ogni sforzo per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente, mentre noi continuiamo ad affrontare i difficili vincoli di fornitura del settore”. “Abbiamo anche visto l’apertura di ordini per la nuovissima Jeep Grand Cherokee 4xe questo agosto, aggiungendo un’altra auto 4xe al marchio Jeep con la Wrangler 4xe qui negli Stati Uniti, mentre i marchi Dodge e Chrysler hanno entrambi visto un buon terzo trimestre.”

