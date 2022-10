John Elkann: “Possibile l’arrivo di un’altra Tesla”

Interessanti dichiarazioni sono state rilasciate la scorsa settimana durante una conferenza stampa a Torino da parte del Presidente di Stellantis John Elkann. Il numero uno del gruppo automobilistico ha dichiarato che in una situazione come quella che sta vivendo il settore automobilistico esiste la possibilità che sul mercato si materializzi un’altra Tesla.

John Elkann pensa che gli enormi cambiamenti che riguarderanno il settore auto potrebbero favorire l’avanzata di nuovi marchi

Il nipote di Gianni Agnelli, fondatore della Fiat, è un grande sostenitore della transizione energetica. Non a caso molti degli investimenti effettuati di recente dalla Exor sono legati alla transizione energetica.

Exor sottolinea di continuare a seguire da vicino le innovazioni nel campo dei trasporti e della mobilità alternativa, come nel 2020, quando ha acquisito una partecipazione di 200 milioni di euro in “Via”, esperto di carpooling.

Negli ultimi 5 anni Exor ha investito oltre 1 miliardo di euro in startup per la transizione energetica. Secondo il rampollo della famiglia Agnelli da questa situazione di sconvolgimenti per il settore auto potrebbe nascere qualche nuovo marchio con un impatto simile a quello avuto da Tesla negli ultimi anni.

Elkann, parlando prima del forum dell’Italian Tech Week a Torino, dove è organizzatore, ha anche fornito alcuni suggerimenti sulla strategia di investimento di Exor.

“Non posso escludere che ad un certo punto in futuro un grosso problema nel settore tecnologico da parte di Exor”, ha detto Elkann. “Ma questo non è il nostro obiettivo attuale e preferiamo di gran lunga un approccio graduale per accompagnare le startup”.

Nell’intervista, Elkann ha ribadito l’impegno della famiglia Agnelli per l’Italia, sottolineando come sta lavorando con i giovani imprenditori. Exor sta anche spingendo il suo programma Vento, che dovrebbe fornire fino a 150.000 euro di finanziamento a dozzine di startup italiane in fase iniziale.

