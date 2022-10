Ferrari: Perez andava penalizzato due volte

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto crede che Sergio Perez si sia meritato due penalità al Gran Premio di Singapore per non essere rimasto a meno di 10 lunghezze di vettura dalla Safety Car. Perez ha vinto una gara sul bagnato sul circuito di Marina Bay, tagliando il traguardo 7.595 secondi davanti a Charles Leclerc.

Ferrari: Binotto pensa che Perez doveva essere penalizzato due volte

Ma la sua vittoria è stata minacciata, il pilota della Red Bull ha dovuto affrontare un’indagine da parte degli steward per una presunta violazione dell’articolo 55.10 del regolamento sportivo FIA di Formula 1, che riguarda il rimanere entro 10 lunghezze di macchina dalla Safety Car.

Binotto dice che in realtà ci sono state “due infrazioni” perché durante entrambi i periodi di Safety Car in gara Perez era meno di 10 lunghezze di macchina vicino alla Safety Car. Al Gran Premio di Singapore 2019, Antonio Giovinazzi è stato penalizzato di 10 secondi per non aver seguito le istruzioni del direttore di gara e aver causato una situazione pericolosa quando si è avvicinato troppo a una gru dietro la Safety Car.

L’indagine di Perez è avvenuta solo dopo il gran premio, gli steward hanno annunciato una penalità di cinque secondi e un rimprovero. La penalità significava che il pilota messicano ha mantenuto la vittoria, 2.595 secondi davanti a Leclerc. Binotto avrebbe preferito che gli steward facessero le loro indagini durante il gran premio.

Il capo del team Red Bull Christian Horner crede che ci fossero circostanze attenuanti con Perez e il resto del gruppo, che lottavano per scaldare le gomme dietro la lenta Safety Car. Il risultato di domenica significa che Perez ha ridotto il distacco da Charles Leclerc nella lotta per il secondo posto nella classifica piloti a soli due punti.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz: “ la Ferrari non deve preoccuparsi della Mercedes, ma solo della vittoria”