Stellantis Vigo vuole produrre 480 batterie al giorno per le sue auto elettriche

Stellantis Vigo è uno degli stabilimenti più importanti del gruppo automobilistico in Spagna. A proposito di questo impianto l’azienda del CEO Carlos Tavares ha intenzione di realizzare una fabbrica per produrre le batterie per le auto elettriche che saranno prodotte in futuro in questa fabbrica. Si aspetta però l’aiuto da parte del governo spagnolo che potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

Stellantis Vigo vuole assemblare 480 batterie al giorno e per questo chiede finanziamenti alla Spagna

Il Ministero dell’Industria, Commercio e Turismo annuncerà prevedibilmente oggi 3 ottobre le delibere definitive in relazione alle domande presentate per beneficiare degli aiuti del Progetto Strategico per il Recupero e la Trasformazione Economica del Veicolo Elettrico e Connesso (VEC). Si tratta di fondi dell’Unione Europea messi a disposizione per la Spagna che dovrà decidere come utilizzarli.

L’officina di batterie per la quale Stellantis chiede un aiuto finanziario consentirebbe alla fabbrica di Balaídos di aumentare la produzione attuale di 480 unità al giorno. L’officina – un pioniere in Spagna e all’interno del gruppo – assembla 20 batterie all’ora e impiega 170 persone in tre turni in strutture con una superficie di 5.600 metri quadrati nella fabbrica di automobili di Balaídos.

Le batterie sono importate dall’Asia, dove vengono prodotte, e vengono assemblate a Vigo per equipaggiare le auto elettriche prodotte dallo stabilimento, il SUV Peugeot 2008 e i furgoni dei marchi Citroën, Peugeot, Opel, Toyota e Fiat.

Stellantis Vigo ha partecipato al Perte della Spagna per ottenere i finanziamenti pubblici insieme allo stabilimento di Madrid con il cosiddetto progetto Aries, che includerebbe questo workshop e altre iniziative legate a tecnologie come big data, connettività 5G o intelligenza artificiale per aumentare la sostenibilità.

L’investimento sarebbe di 43 milioni per i due stabilimenti, mentre lo stabilimento Opel Saragozza dovrebbe investire 223 milioni. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla Spagna per il gruppo automobilistico nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Tavares prevede che la fornitura di chip rimarrà complicata fino a fine 2023