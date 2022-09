Stellantis e Uber: importante accordo in Francia

Uber e Free2move, l’azienda di car sharing di Stellantis, hanno annunciato martedì un accordo per accelerare la transizione del colosso statunitense del ride-hailing sul territorio elettrico francese. Free2move, che offre diverse opzioni di noleggio di veicoli ai professionisti, consentirà a Uber di portare avanti e realizzare in Francia verso il suo obiettivo di convertire il 50 per cento della sua attuale flotta di 30 mila veicoli di trasporto con conducente in veicoli elettrici entro il 2025.

“Questa collaborazione ha come scopo quello di velocizzare e rendere più semplice l’inverdimento delle flotte per raggiungere gli obiettivi europei della transizione verso il tutto elettrico e siamo orgogliosi di essere al fianco di Uber per supportarli nella mobilità di domani”, ha annunciato in un comunicato Brigitte Courtehoux, direttore generale di Free2move. Si tratta insomma di una novità molto importante che secondo alcuni analisti potrebbe rappresentare solo un primo passo verso accordi di questo tipo anche in altri paesi.

Di fronte alle sfide climatiche, Uber prevede di eliminare completamente le auto con motore diesel dalla sua flotta di veicoli entro e non oltre l’anno 2024. I motori diesel attualmente equipaggiano il 47 per cento dei suoi veicoli rispetto all’85 per cento di due anni fa.

“Per questo Uber ha istituito un fondo di 75 milioni di euro dedicato alla transizione elettrica”, ha dichiarato Laureline Serieys, general manager di Uber France. Vedremo dunque dal gruppo Stellantis e da Uber quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questa importante collaborazione che è stata annunciata ufficialmente nelle scorse ore.

