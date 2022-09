Stellantis annuncia importante nomina per il Regno Unito

Stellantis ha annunciato la nomina di Sally Clift a capo delle relazioni con il governo del Regno Unito e delle politiche pubbliche. Questa nomina avviene con effetto immediato.

Clift si unisce al gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe portando con sé la sua esperienza completa nelle comunicazioni aziendali, consumer e tecnologiche in una vasta gamma di settori.

In precedenza è stata Global Head of External Communications, nel team Corporate Affairs di Jaguar Land Rover, posizione ricoperta per cinque anni.

Sally Clift a capo delle relazioni con il governo del Regno Unito per il gruppo Stellantis

In precedenza ha ricoperto anche diversi ruoli di comunicazione presso TomTom International e Samsung Electronics. Riporta a David Connell, Public Affairs Enlarged Europe.

David Connell, Public Affairs Enlarged Europe, Stellantis, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Sally in Stellantis. Porta con se la sua esperienza diversificata e un’ampia prospettiva multisettoriale. Non vedo l’ora di lavorare con lei per assicurarci di continuare il ruolo fondamentale nella consulenza su questioni politiche e legislative che riguardano la nostra attività e i nostri clienti”.

Sally Clift ha commentato: “Sono entusiasta di unirmi a Stellantis in un momento così critico per l’industria automobilistica. La trasformazione del nostro settore, proteggendo al contempo la mobilità a prezzi accessibili per i nostri clienti e raggiungendo lo zero netto nel 2038, è una sfida notevole. Non vedo l’ora di supportare il successo del gruppo automobilistico nel Regno Unito”. Ricordiamo che per la società guidata dal CEO Carlos Tavares il mercato auto del Regno Unito è considerato uno dei più importanti e strategici per il futuro della società.

