Stellantis valuta un nuovo ciclo di investimenti in Brasile

Il presidente di Stellantis South America, Antonio Filosa, ha confermato che gli azionisti della quarta azienda al mondo nel settore automobilistico stanno già discutendo di un nuovo ciclo di investimenti per il Brasile. Questo nuovo contributo dovrebbe iniziare durante l’attuale ciclo di investimenti in Brasile, che copre il periodo dal 2018 al 2025.

Stellantis: Antonio Filosa promette altri investimenti da parte del gruppo in Brasile e America latina

Attualmente, in Brasile il gruppo ha investito 16 miliardi di R$ tra il proprio investimento e quello dei fornitori, con 8,5 miliardi di R$ per Minas Gerais. Filosa garantisce che molti investimenti saranno effettuati dal suo gruppo in America Latina.

“Tutto ciò sarà per l’America Latina, la maggior parte degli investimenti sarà qui per Minas Gerais”, garantisce. Minas Gerais è il secondo hub automobilistico più grande dell’America Latina. A Betim, Minas Gerais, sede di Stellantis in Sud America, è il più grande hub di motori e trasmissione del Sud America con 1,3 milioni di unità prodotte all’anno, con oltre 2.000 ingegneri, tecnici e designer automobilistici dedicati ai progetti e un centro di ingegneria con 40 laboratori.

A Betim, dove la fabbrica è stata aperta nel 1976, ci sono già 17 milioni di veicoli prodotti con più di 120 fornitori di materiali diretti in un raggio fino a 130 km. Filosa ha tenuto una conferenza sul futuro della mobilità presso l’Ambiente Empresarial, del Grupo Viver Brasil, a Belo Horizonte. In una posizione di leadership in Brasile con una quota di mercato del 33,6% con i marchi Stellantis, Antonio Filosa afferma che l’etanolo è il futuro del Brasile.

“È una delle poche certezze che il Brasile ha per costruire una mobilità sostenibile, competitiva e innovativa. Perché puoi combinare l’etanolo con macchine elettriche, con vari livelli di intensità ed elettrificazione. E questo aumenta le prestazioni, migliora i consumi, migliora le emissioni di CO2, quindi è già un’opzione pulita, è già un’opzione che offre buoni consumi e buone prestazioni e mantiene la sua competitività”, afferma il presidente di Stellantis Sud America.

Per Filosa, il Brasile non può pensare a una mobilità che non sia basata sull’etanolo. “Se inizi a fare questo, lasci una traccia che è una traccia vincente”, avverte il dirigente di Stellantis.

