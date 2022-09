Stellantis punta a diventare leader degli EV a Singapore

Stellantis è fiducioso di diventare il gruppo di auto elettriche con più vendite a Singapore. Costituito nel gennaio 2021 e composto da 14 marchi il gruppo prevede di raggiungere questo obiettivo “in due o tre anni”, ha detto il suo capo regionale. Christophe Musy, capo Stellantis di Asean e Oceania, ha dichiarato durante un’intervista qui la scorsa settimana che si aspetta di battere Tesla alla pole position del veicolo elettrico (EV). Ma al momento, potrebbe dover fare i conti con un altro marchio di veicoli elettrici.

Stellantis punta ad essere leader nel segmento dei veicoli elettrici a Singapore

Nei primi otto mesi del 2022, la cinese BYD è stata la più venduta a Singapore con 479 auto elettriche registrate, secondo i dati della Land Transport Authority, seguita da Tesla con 412 unità e BMW con 247. “Rispetto Tesla come concorrente, ma guardo ai suoi prezzi”, ha affermato Musy.

I prodotti Stellantis costano quasi la metà delle auto di Tesla, anche se sono più piccole e non altrettanto potenti. Peugeot, Opel e Fiat hanno registrato solo un totale di 11 auto nei primi otto mesi. Opel e Peugeot avevano appena lanciato a Singapore le loro prime auto elettriche.

Musy ha detto che le cose cambieranno rapidamente, con più modelli in cantiere. “Oggi abbiamo otto veicoli elettrici, ma ne avremo altri 28 nei prossimi due anni, di cui da 18 a 20 per Singapore”, ha osservato.

Tutte le auto, ha sottolineato, saranno per il mercato di massa e non solo per gli acquirenti più ricchi. Quindi, è fiducioso che Stellantis sarà il gruppo di veicoli elettrici più venduto a Singapore. “Se hai l’auto giusta al momento giusto, puoi conquistare quote di mercato molto rapidamente”, ha aggiunto.

Il suo ottimismo è rafforzato dalla performance di Stellantis in Europa, dove ha raggiunto il secondo posto nel 2021 con un 14,5% di quota di mercato delle auto elettriche. Tesla era al terzo posto con il 13,9%, mentre il Gruppo Volkswagen era al primo posto con il 25%, secondo il gruppo di ricerca automobilistica Jato.

Per quanto riguarda le vendite complessive di veicoli a Singapore, Musy è anche fiducioso che Stellantis farà molto meglio “nel prossimo futuro”. “Non vedo alcun motivo per cui un giorno non potremo avere una quota di mercato di almeno il 10 per cento”, ha detto. I marchi del gruppo hanno registrato meno del 2,5% delle vendite di autovetture nel 2021, rispetto a circa il 10% ottenuto dal Gruppo Volkswagen.

