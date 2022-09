Stellantis e You inaugura un nuovo centro a Siviglia

Stellantis & You ha inaugurato questo giovedì un nuovo centro automobilistico e della mobilità a Siviglia, uno spazio per l’esposizione e la vendita di veicoli nuovi e usati, il servizio post-vendita e il noleggio a breve termine. Si è tenuto un open day al numero 69 di Calle Aviación, in Polígono Calonge.

Stellantis & You ha inaugurato un nuovo centro a Siviglia

In mattinata le strutture sono state mostrate alla stampa e al pubblico: oltre alle aree espositive, separate per brand (Peugeot, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Spoticar), lo spazio dispone di un’ampia officina, con uno staff specializzato nella riparazione e manutenzione, sia in operazioni rapide che complesse di meccanica, carrozzeria, elettrica ed elettronica. Nel pomeriggio animazione con musica dal vivo, bevande gratuite, percorso gastronomico, giochi e premi.

David Manteiga, amministratore delegato di Stellantis & You Sevilla, ha spiegato: «Il gruppo è impegnato nella qualità e ciò che speriamo di fare e soddisfare le aspettative dei clienti. In questo centro di mobilità che abbiamo creato a Siviglia, abbiamo la rappresentanza di tutti i marchi del gruppo Stellantis tranne Opel, un servizio post-vendita multimarca con standard di qualità che incontriamo alla lettera, uno staff altamente qualificato , non solo a livello tecnico, ma formato a livello di diversità, uguaglianza e inclusione. E ha aggiunto: “Qualsiasi cliente può venire a provare qualsiasi auto delle diverse marche senza dover prendere appuntamento”.

A proposito delle sfide che il settore deve affrontare, in continuo cambiamento, Manteiga ha affermato: « La sfida del futuro è adattarsi a ciò di cui hanno bisogno i nostri clienti, alla mobilità del futuro. Ovviamente il settore automobilistico passa attraverso la mobilità elettrica, ma anche attraverso il car sharing, il noleggio, la proprietà, ovvero diverse forme di mobilità.

Questo punto del gruppo Stellantis si unisce ad un altro, anch’esso nuovo e con caratteristiche simili, situato al numero 65 di viale Doctor Fedriani, di fronte all’Ospedale San Lázaro, dove si trovano i veicoli Citroën e Spoticar. In entrambe le vetrine commerciali si aggiungono 10.000 mq di strutture completamente rinnovate, sia nell’aspetto estetico che nelle tecnologie utilizzate per presentare i veicoli e per svolgere le operazioni di post vendita, e 120 dipendenti specializzati nella mobilità, formati nelle tecnologie delle auto elettriche.

Ti potrebbe interessare: Stellantis ha mostrato alcuni suoi modelli al Wine & Food Summit