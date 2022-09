Stellantis sta sperimentando nuove forme di abbonamento negli USA

Stellantis è ansioso di offrire ai clienti alcuni nuovi schemi di vendita al dettaglio, affermano i dirigenti, ma la carenza di semiconduttori sta frenando il loro lancio. Il gruppo automobilistico ha pilotato un modello in abbonamento presso alcune concessionarie negli Stati Uniti, ha detto il CEO di Jeep Christian Meunier al salone dell’auto di Detroit.

Stellantis sta testando un nuovo sistema di abbonamenti per le sue auto in alcune concessionarie negli Stati Uniti

Il programma consentirebbe ai proprietari di sostituire i veicoli all’interno della famiglia di marchi Stellantis, offrendo a un proprietario di Jeep Wrangler, ad esempio, l’accesso a un minivan Chrysler Pacifica o un pickup Ram 1500 o Jeep Gladiator per un periodo di tempo limitato.

Avere troppo pochi veicoli nei lotti dei concessionari, tuttavia, ostacola il lancio del programma. Ciò deriva da una carenza globale di microchip che sta ostacolando la produzione ed è probabile che continui nel prossimo anno. Meunier ha detto che si aspetta che l’offerta venga lanciata a livello nazionale da Stellantis una volta che altri veicoli saranno disponibili nei lotti dei concessionari.

“Il problema è che i concessionari non avevano abbastanza per renderlo davvero di successo”, ha detto. “I concetti sono buoni. L’esecuzione non è il momento giusto per farlo”.

Le case automobilistiche stanno ripensando il loro modello di vendita in modo da poter offrire un approccio più snello e flessibilità ai clienti. Prevedono miliardi di dollari di entrate dalle offerte di paywall. L’esecuzione di servizi in abbonamento da parte di altre società, tuttavia, ha dovuto affrontare sfide logistiche e di costo in passato.

Nel 2017, General Motors Co. ha lanciato Book by Cadillac, un servizio all-inclusive da $ 1.800 al mese che consentiva agli utenti di cambiare veicolo a proprio piacimento, ma il programma è stato interrotto a dicembre 2018.

Stellantis, tuttavia, ha affermato di aver dimostrato di poter far funzionare ed essere redditizi i noleggi in stile abbonamento. Il suo marchio di servizi di mobilità Free2move offre noleggi mensili di Car on Demand in tutta la California e ad Austin, in Texas, Columbus, Ohio, Portland, Oregon e Washington, DC. A causa dei risultati in quelle località, Free2move afferma che si sta espandendo. I costi dipendono dalla posizione, ma sono circa $ 799 al mese con manutenzione e assicurazione incluse.

