Stellantis prenderà presto una decisione per l’autonomia energetica

Stellantis punta a prendere una decisione entro fine mese su un piano per rendere i suoi impianti più autosufficienti in termini di fabbisogno energetico. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Carlos Tavares in una conferenza stampa martedì.

Stellantis: entro fine mese una decisione sui piani per rendere i suoi stabilimenti autosufficienti

Le opzioni includevano l’investimento stesso, la ricerca di investitori esterni o un partner industriale per facilitare le mosse mentre i prezzi dell’energia salgono alle stelle e il timore di carenze incombe, ha aggiunto. Carlos Tavares ha detto la scorsa settimana che la casa automobilistica franco-italiana stava valutando investimenti significativi per produrre energia per le sue strutture europee in loco e anche lavorando su misure per ridurre i consumi.

Carlos Tavares ha affermato che i siti degli impianti di Stellantis hanno spazio per ulteriori array di energia solare, ma non hanno offerto maggiori dettagli.

La società sta lavorando a misure per ridurre il consumo di energia, ha affermato Tavares, modellato in parte sui passi che il dirigente ha visto intraprendere alle aziende giapponesi dopo che uno tsunami ha interrotto gli alimentatori nel 2011.

A parte questo, sempre oggi Stellantis ha annunciato il suo impegno nei confronti della storica città automobilistica di Torino con un investimento per rafforzare il suo ruolo nella produzione di veicoli elettrici e come centro per il riciclaggio delle auto e dei loro parti.

Il gruppo franco-italiano ha firmato un accordo con il suo partner Punch Powertrain per aumentare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) per veicoli ibridi e ibridi plug-in nello stabilimento di Mirafiori a Torino, ha affermato martedì la casa automobilistica.

Il complesso di Mirafiori diventerà anche il principale hub dell’azienda automobilistica per il ricondizionamento e lo smantellamento dei veicoli e il riutilizzo delle parti nell’ambito degli sforzi per aumentare di 10 volte i ricavi del riciclaggio entro il 2030.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: a Saragozza produrrà 80 auto all’ora con l’arrivo della nuova Lancia Ypsilon