Stellantis potrebbe essere azienda più resiliente del mondo per Tavares

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha detto ai giornalisti mercoledì che il flusso costante di problemi che l’industria automobilistica deve affrontare negli ultimi anni ha preparato meglio le persone coinvolte per quello che sarà il futuro. Il caos, a quanto pare, potrebbe avere le sue virtù, anche per una casa automobilistica come Stellantis che Tavares ha descritto come “forse la casa automobilistica più resiliente al mondo in questo momento”.

“La cosa buona del caos è che quando aggiungi il caos al caos non vedi così tanta differenza”, ha detto Tavares durante una tavola rotonda virtuale collegata al salone dell’auto di Detroit. “Negli ultimi anni abbiamo gestito questo settore in un caos legato alla salute, al caos legato alla catena di approvvigionamento, al caos normativo e ora al caos correlato all’energia”, con riferimento a una crisi energetica in corso in Europa.

Quella crisi energetica, correlata alle minacce della Russia sulla fornitura di gas naturale, potrebbe portare a un inverno particolarmente difficile in Europa, uno dei principali mercati e sedi di produzione dell’azienda.

Tavares ha affermato che la casa automobilistica sta già pianificando un “portafoglio di iniziative” per affrontare la crisi energetica. Ciò potrebbe significare ancora più lavoro a distanza, non lavorare nei fine settimana o semplicemente evitare di lavorare quando la fornitura di energia è scarsa. Ha notato che i problemi, tuttavia, vanno oltre l’industria automobilistica e mostrano che la società occidentale non è ben preparata ad affrontare questo tipo di interruzioni.

Tavares ha partecipato al North American International Auto Show 2022 mercoledì come parte della sua giornata dei media e la visita allo spettacolo del presidente Joe Biden ha spinto il passaggio da un incontro di persona con i giornalisti a un ambiente online.

