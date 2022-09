Tavares: “Stellantis ha zero problemi con i sindacati”

Stellantis ha rivelato che sosterrà i lavoratori se sceglieranno di sindacalizzare le future fabbriche di batterie in tutto il Nord America. Parlando durante una tavola rotonda sui media virtuali al Detroit Auto Show in corso, l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha affermato che la casa automobilistica ha “zero problemi con i sindacati”, aggiungendo che “un buon dialogo con i sindacati fa parte della competitività di qualsiasi azienda”.

Stellantis realizzerà una grande fabbrica di batterie con Samsung SDI a Kokomo, nell’Indiana, la stessa città in cui gestisce tre stabilimenti che producono motori e trasmissioni. Sta inoltre lavorando a un impianto di batterie con LG Energy Solution a Windsor, Ontario, Canada.

“Dipende dalle persone nello stabilimento”, ha aggiunto Mark Stewart, chief operating officer di Stellantis North America, quando gli è stato chiesto se questi stabilimenti fossero sindacalizzati. “Tutte le altre nostre strutture che possediamo interamente sono sindacalizzate. Abbiamo un ottimo rapporto con il sindacato, e se quelli finiscono per essere sindacalizzati, allora è fantastico e meraviglioso, proprio come lo è oggi. Se non lo è, allora è pur sempre una decisione di quelle persone”.

Stellantis ha avuto problemi di recente con l’UAW, osserva Auto News. La scorsa settimana, il vicepresidente della UAW Cindy Estrada ha osservato che, nonostante le lamentele sulle condizioni di lavoro nello stabilimento di Kokomo Casting dell’azienda, la casa automobilistica stava “investendo miliardi in un nuovo stabilimento di batterie dall’altra parte della strada”. Tavares ha anche sconvolto il sindacato all’inizio di quest’anno quando ha detto che l’assenteismo era peggiore negli Stati Uniti che in altre parti del mondo.

“Potremmo non essere d’accordo, potremmo avere discussioni difficili, va bene”, ha detto Tavares a Detroit. “Ma devi sempre discutere con qualcuno, quindi non abbiamo problemi con i sindacati. Crediamo che debbano svolgere il loro ruolo. Molte volte ci chiedono di aggiustare cose che in effetti devono essere aggiustate. Molte volte ci chiedono di guardare ad alcuni problemi da una prospettiva diversa”.

