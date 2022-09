Ferrari Purosangue: svelato il primo SUV del cavallino rampante [Foto]

Ferrari Purosangue, il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante, è stato finalmente svelato. Si tratta di una vettura destinata sicuramente a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Gli stessi dirigenti della Ferrari dicono che si tratta di una vettura unica nel suo genere con cui probabilmente si da il via ad un nuovo segmento di mercato.

Ecco le prime immagini e le principali caratteristiche di Ferrari Purosangue

Per arrivare a questo lancio ci sono voluti ben quattro anni di sviluppo. Ferrari Purosangue ha uno stile unico che rappresenta una sorta di mix tra quelle che sono le caratteristiche tipiche delle auto della Ferrari e alcuni tratti tipici delle vetture a ruote alte.

Il design di questa auto lo si era già intuito dalle numerose foto spia apparse sul web, oltre che dagli stessi teaser pubblicati dalla Ferrari. Il modello avrà un motore V12 da 6.5 litri capace di erogare una potenza complessiva di 725 CV e 716 Nm di coppia.

Per quanto riguarda le dimensioni, Ferrari Purosangue misura 4,97 m in lunghezza, 2,03 m in larghezza, 1,59 m in altezza e 3,02 m di passo. Il SUV del cavallino rampante ha un peso a secco di 2.033 kg. Grazie al suo potente motore questa vettura vanterà prestazioni di tutto rispetto. Secondo quanto comunicato dalla Ferrari infatti il SUV accelera da 0 a 100 in appena 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 310 km orari.

Gli interni sono sportivi ed eleganti. Il SUV dispone di 4 posti a sedere con sedili indipendenti anche nella zona posteriore invece del classico divanetto. Il posto del guidatore ricorda da vicino quello della SF90 Stradale.

Come già si sapeva da tempo Ferrari Purosangue sarà dotato di trazione integrale mentre il cambio sarà F1 a doppia frizione ed otto rapporti. Altro elemento molto interessante è la presenza di sospensioni attive che utilizzano la tecnologia TASV (True Active Spool Valve). Si tratta di una tecnologia che, tra le altre cose, ottimizza le prestazioni in curva.

Per quanto riguarda il prezzo di questo modello, la Ferrari ha comunicato che questo veicolo avrà un prezzo di partenza di 390 mila euro. Il suo debutto sul mercato avverrà nei primi mesi del 2023.

Il CEO della Ferrari Benedetto Vigna in fase di presentazione della nuova super car ha detto che è un veicolo davvero incredibile: “È una vera Ferrari a tutti gli effetti. Una vettura sportiva unica, tra design e tecnica” ha dichiarato il numero uno del cavallino rampante.

Video Anteprima mondiale Ferrari Purosangue: