Nuova Fiat 600: primo render del futuro SUV compatto

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della voce che circola da qualche giorno e cioè che il futuro B-SUV di Fiat si potrebbe chiamare Nuova Fiat 600. La voce è stata messa in giro dal sito Passione Auto Italiane e poi riportata da numerose testate giornalistiche anche a livello internazionale. Le indiscrezioni in proposito si sono talmente diffuse che nelle scorse ore è arrivato il primo render di questo ipotetico modello.

Nuova Fiat 600: arriva anche il primo render dell’ipotetico futuro modello

Si tratta dell’opera di Kleber Silva di KDesign il quale ha ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat 600 o come comunque si chiamerà il futuro B-SUV della principale casa automobilistica italiana, che come anticipato dal numero uno di Stellantis Carlos Tavares sarà svelato agli inizi del prossimo anno.

Il render prende come base Opel Mokka. Del resto entrambi i modelli utilizzeranno la stessa piattaforma CMP. Notiamo il logo 600 che secondo indiscrezioni dovrebbe essere collocato proprio nella parte anteriore del veicolo. Ovviamente pare molto difficile che la vettura possa avere questa forma dato che sicuramente le differenze con gli altri SUV di Stellantis saranno molto più marcate, esteticamente parlando.

Ricordiamo inoltre che Olivier Francois ha detto che le future auto di segmento B di Fiat e dunque anche la ipotetica nuova Fiat 600 avranno molto in comune nello stile con la concept car Fiat Centoventi mostrata per la prima volta da Fiat Chrysler Automobiles nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra.

Vedremo nei prossimi giorni se arriveranno conferme o smentite a quelle che per il momento rimangono semplici voci ma che indubbiamente stanno facendo molto rumore sul web.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: il pickup compatto seconda auto più venduta in Brasile nei primi 10 giorni di settembre