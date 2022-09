Stellantis Gliwice: i dipendenti protestano, ecco il motivo

Un picchetto di protesta si terrà oggi davanti allo stabilimento Stellantis di Gliwice, fabbrica in cui il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe produce furgoni. I dipendenti chiederanno, tra l’altro, aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro.

Stellantis: protesta dei dipendenti dello stabilimento di Gliwice in Polonia

I sindacati chiedono un miglioramento delle condizioni di lavoro e un salario equo. A loro avviso, le norme sul lavoro e sulle retribuzioni attualmente in vigore in fabbrica sono estremamente sfavorevoli per i dipendenti.

Il presidente di Solidarnosc Stellantis Gliwice, Mariusz Król, ha sottolineato che le nuove norme sul lavoro sono state presentate senza consultare i sindacati e il personale dell’azienda.

” Il datore di lavoro ci ha presentato le nuove norme senza alcun consulto. Queste sono estremamente sfavorevoli per i lavoratori, alcune norme anche al limite della legge. Chiediamo che non ci siano modifiche all’orario da un giorno all’altro, o da un’ora all’altra, perché questo significa che quando un dipendente va al lavoro, non saprà davvero a che ora lascerà la catena di montaggio. La forma di comunicazione da parte del datore di lavoro è condotta in modo tale che il dipendente che lavora fino alle 14 riceva un messaggio su WhatsApp in cui gli viene detto fino a che ora deve rimanere. Abbiamo anche noi delle famiglie e questo non ci va bene” ha detto Mariusz Król.

Mariusz Król ha aggiunto che le modifiche introdotte dal proprietario dell’azienda sono il risultato del cambio di proprietà di Opel a Gliwice, iniziate nel 2017. Attualmente, lo stabilimento Stellantis Gliwice impiega oltre 1.800 persone. Sono in corso le assunzioni per il secondo turno. L’impianto produce ogni giorno circa 130-140 veicoli per le consegne.

