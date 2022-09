Stellantis e UAW raggiungono un accordo dopo lo sciopero in Indiana

Stellantis ha raggiunto un accordo provvisorio con i leader della United Auto Workers Local 1166 che rappresentano i dipendenti in uno stabilimento di colata a Kokomo, Indiana, dopo che i lavoratori hanno scioperato all’inizio di sabato.

Accordo raggiunto tra Unifor e Stellantis a Kokomo in Indiana

L’accordo con Stellantis, raggiunto domenica in tarda serata, riguarda un nuovo contratto locale. Il sindacato lunedì terrà riunioni alle 9:00 e alle 14:00 per discutere i punti salienti dell’accordo nella sala principale dell’UAW Local 685 a Kokomo, secondo una lettera ai membri. Le votazioni sull’eventuale ratifica dell’accordo si svolgeranno lì dalle 8:00 alle 17:00. Uno sciopero prolungato potrebbe pregiudicare il montaggio del veicolo.

I dettagli sull’accordo provvisorio non sono stati ancora forniti. Dal 2019, il locale ha negoziato con l’azienda, chiedendo che installi un nuovo sistema di riscaldamento e aria condizionata, paghi le divise, ripari le attrezzature per garantire il lavoro internamente e affronti la lingua degli straordinari per proteggere i dipartimenti e le classificazioni.

“Siamo felici di annunciare”, ha affermato nella lettera il comitato di contrattazione Local 1166, “che abbiamo raggiunto un accordo provvisorio che riteniamo affronti le questioni che sono più importanti per tutti voi”.

La portavoce di Stellantis Jodi Tinson ha confermato che è stato raggiunto un accordo provvisorio, ma ha affermato che la società non commenterà ulteriormente perché non è stato ratificato.

Kokomo Casting è la struttura pressofusa più grande del mondo, secondo il sito web di Stellantis. L’impianto produce parti in alluminio per componenti automobilistici, trasmissioni e scatole del cambio, nonché pezzi fusi di blocchi motore. Impiega quasi 1.200 dipendenti. Sia UAW Local 1166 che 1302 rappresentano i lavoratori lì.

Ricordiamo infine che Stellantis a maggio ha annunciato con il produttore sudcoreano di batterie Samsung SDI che la loro joint venture avrebbe costruito un nuovo impianto di batterie per veicoli elettrici da 2,5 miliardi di dollari a Kokomo, dove Stellantis ha diversi stabilimenti di componenti. È uno dei due stabilimenti di batterie che Stellantis ha annunciato in Nord America. L’altro è a Windsor, Ontario .

