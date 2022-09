Stellantis: scioperano i dipendenti di uno stabilimento negli USA

I membri del sindacato United Auto Workers hanno scioperato sabato presso lo stabilimento di Stellantis nell’Indiana negli Stati Uniti, citando tra i motivi dello sciopero problemi di salute e sicurezza, incluso il rifiuto dell’azienda di riparare e sostituire i sistemi di condizionamento e riscaldamento dell’impianto.

Scioperano i dipendenti dello stabilimento Stellantis di Kokomo in Indiana

L’UAW locale si è lamentato che Stellantis “afferma di non avere soldi per soddisfare i bisogni primari dei suoi dipendenti” – inclusa la fornitura di uniformi pulite – mentre “fa profitti record e investe miliardi in una nuova fabbrica di batterie dall’altra parte della strada”.

I leader dell’UAW Local 1166 stanno negoziando con l’azienda dal 2019. Chiedono a Stellantis di sostituire il suo sistema di riscaldamento e aria condizionata, cosa che secondo quanto riferito dal costruttore avrebbe fatto anni fa, fornire uniformi come in altre fabbriche, riparare attrezzature al fine di garantire il lavoro internamente e gestire gli straordinari.

“Abbiamo ricevuto più volte la stessa risposta che ‘non ci sono soldi’ per queste cose”, ha scritto in una lettera il presidente locale del sindacato, avvertendo che il contratto locale sarebbe scaduto a mezzanotte di sabato e che i dipendenti avrebbero poi iniziato la loro azione di sciopero. “Allo stesso tempo Stellantis ha registrato un aumento degli utili del 34% rispetto al 2021 e 8 miliardi di dollari di utili, ci tiene a sottolineare. salute e sicurezza dei propri dipendenti.

Lo scorso maggio, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fca e Psa ha annunciato la creazione di una joint venture da 2,5 miliardi di dollari con Samsung per costruire una fabbrica di batterie per veicoli elettrici a Kokomo, che impiegherà 1.400 persone. L’impianto sarà riorganizzato per produrre blocchi motore per veicoli elettrici ibridi.

Lo stabilimento di Kokomo, con sede nell’Indiana, che impiega 1.200 persone, è il più grande impianto di pressofusione del mondo, secondo Stellantis. Produce parti in alluminio per componenti come trasmissioni e blocchi motore.

Il sito produce parti utilizzate nei propulsori per veicoli Chrysler, Dodge, Jeep e RAM e uno sciopero a lungo termine potrebbe influire sulle linee di assemblaggio dei veicoli in tutto il Nord America. Stellantis afferma che la produzione non era prevista per questo fine settimana e che spera di riprendere le trattative contrattuali con lo straordinario UAW Local 1166 il prima possibile.

