Stellantis: dal 2024 a Saragozza l’80% dell’energia sarà di origine verde

Il gruppo Stellantis inizierà il suo percorso verso la neutralità delle emissioni in Spagna. L’azienda automobilistica, che ha tre stabilimenti nel paese, ha fissato un obiettivo molto ambizioso. Il gruppo vuole che l’energia consumata dal suo stabilimento di Saragozza (dove vengono assemblate Opel Corsa, Crossland X e Citroën C3 Aircross) sia all’80 per cento di origine verde nel 2024. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda costruirà l’equivalente di 23 campi da calcio in energia fotovoltaica e due turbine eoliche presso lo stabilimento, che sarà pronto entro la fine del 2023.

Dal 2024 l’80% dell’energia impiegata dallo stabilimento Stellantis Saragozza sarà verde

In questo modo, l’azienda vuole accelerare nel perseguimento del suo obiettivo di essere totalmente neutrale nelle emissioni nel 2038, come contemplato nel suo piano strategico ‘Dare Foreward 2030’. Il progetto sarà realizzato dalla società Prosolia, che ha dichiarato che il costo dei nuovi impianti sarà di 40 milioni di euro. Nel caso del parco fotovoltaico, questo si aggiunge ai pannelli solari che lo stabilimento di Saragozza disponeva già dalla metà del 2021, che oggi coprono il 15% del fabbisogno elettrico dello stabilimento.

Dalla casa automobilistica hanno spiegato che per coprire il restante 20%, Stellantis studierà la possibilità di ampliare il proprio rapporto con Prosolia, oltre all’installazione di sistemi di accumulo che consentano una migliore gestione dell’energia in eccesso in alcune parti dell’anno.

Lo stabilimento di Saragozza, che assembla la Corsa elettrica, dispone anche di un’officina per le batterie aperta l’anno scorso dove lavorano 200 persone. I moduli batteria o celle forniti da CATL arrivano a detta officina, che poi devono essere assemblati in quelli che sono noti come pacchi batteria.

“Nelle batterie non abbiamo avuto problemi di alimentazione. Le nostre interruzioni di produzione sono dovute ai fermi operati dagli stabilimenti automobilistici”, hanno spiegato in azienda. Queste batterie, oltre ad andare alla Corsa stessa, vengono utilizzate anche per la C4 che Stellantis produce a Madrid.

