Ram: il CEO Koval parla del futuro del marchio di Stellantis

Recentemente, Muscle Cars & Trucks ha avuto la possibilità di sedersi e parlare con il CEO di Ram Mike Koval, Jr. durante la giornata dei media al Roadkill Nights un paio di settimane fa, per parlare del futuro del marchio che fa parte di Stellantis. Il magazine ha parlato con Koval su diversi argomenti, inclusi pickup di medie dimensioni, elettrificazione e il futuro di TRX.

Il CEO Koval ha parlato del futuro di Ram nel corso di una intervista

Una delle più importanti domande sul futuro del marchio Ram Truck è se ci sarà un pickup di medie dimensioni in futuro. Ram offre pickup più piccoli al di fuori del mercato nordamericano, ma potremmo mai vederne qualcuno qui? Bene, MC&T ha chiesto a Koval di un veicolo del genere e la sua risposta è stata piuttosto sorprendente.

“Ovviamente ci stiamo pensando, ma non ho niente da annunciare oggi”, ha dichiarato Koval a MC&T. “Abbiamo anche accesso a diverse piattaforme, quindi sto cercando altre alternative e altre opportunità che abbiamo attualmente in vendita in altri mercati. Ci sono sfide con l’omologazione e la federalizzazione, non è mai facile”.

Con il recente annuncio dell’interruzione della produzione dei motori HEMI nelle vetture Dodge serie L , ci sono state molte domande sul futuro del Ram 1500 TRX. Alla domanda, Koval ha affermato che potrebbe esserci un futuro con un TRX oltre il motore a combustione interna (ICE).

“È una meraviglia dell’ingegneria in sé e per sé. Penso che la cosa bella di quel pickup e di ciò che è stato in grado di fare per il marchio è che mi ha dato ispirazione per il futuro ed in particolare di come potrebbe essere potenzialmente il futuro elettrificato dell’azienda”, ha dichiarato Koval. “Certo, non abbiamo niente da annunciare oggi, ma non escludo nulla. L’elettrificazione non deve essere un limitatore. Sono molto entusiasta di ciò che abbiamo pianificato per il futuro”.

Un’altra sfida che l’industria automobilistica ha dovuto affrontare è stata la continua carenza di chip per semiconduttori. La carenza ha afflitto i concessionari con problemi di scorte insufficienti e ha indotto i clienti a ordinare il veicolo tramite un rivenditore, il che ha portato a lunghi periodi di attesa. MC&T ha chiesto a Koval le aspettative di vendita del marchio per il 2022, nonostante le sfide in corso.

“La carenza di chip sta iniziando a stabilizzarsi”, ha spiegato Koval. “Ma ho appena esaminato i dati sulla performance delle vendite di giugno/luglio ed è stato un mese eccellente”. Ha proseguito dicendo: “Certo, i venti contrari sono ovunque, ma penso che i nostri clienti siano resilienti e c’è ancora molta domanda in termini di vendite di pickup e furgoni. Sono molto contento e fiducioso delle prospettive per il resto dell’anno”.

