Stellantis Messico: le vendite crescono del 41% ad agosto

Stellantis Mexico ha registrato vendite di 6.991 unità ad agosto, una crescita del 41% rispetto ad agosto 2021. Il marchio con il maggior numero di vendite del gruppo è stato Dodge. Alfa Romeo ha mostrato una crescita delle vendite del 36 per cento con 15 unità vendute. Chrysler ha venduto 12 unità ad agosto.

Vendite a gonfie vele per il gruppo Stellantis in Messico nel mese di agosto 2022

Dodge ha registrato vendite di 2.312 unità, in crescita del 64 per cento rispetto al 2021, il miglior agosto dal 2017. Dodge Attitude ha registrato vendite di 1.169 unità, una crescita del 31 per cento rispetto ad agosto 2021, il miglior agosto dal 2018. Dodge Durango ha riportato le migliori vendite di agosto nella sua storia. Dodge Journey ha registrato il miglior agosto dal 2015 e Dodge Challenger ha registrato una crescita del 23 per cento. Dodge Charger ha venduto 249 unità.

Fiat ha venduto 811 unità, una crescita del 113 per cento rispetto ad agosto 2021. Fiat Ducato ha avuto il miglior agosto di vendite della sua storia. Fiat Mobi ha immesso 291 unità nel mercato messicano. Fiat Argo ha venduto 168 unità, mentre Fiat Pulse ha venduto 48 unità.

Tra gli altri marchi di Stellantis, segnaliamo che Jeep ha venduto 1.204 unità, con una crescita del 51% rispetto ad agosto 2021, miglior agosto dal 2015. Jeep Compass ha registrato le migliori vendite di agosto dal 2014. Jeep Renegade ha venduto 249 unità, con una crescita del 48 per cento rispetto al 2021. Jeep Grand Cherokee ha venduto 138 unità. Jeep JT ha venduto 110 unità, in crescita dell’80 per cento rispetto ad agosto 2021. Jeep Wrangler ha venduto 315 unità. Wagoneer ha venduto 16 unità.

Peugeot ha registrato vendite di 921 unità. Peugeot Rifter ha registrato il miglior mese di vendita della sua storia. Peugeot Partner ha venduto 355 unità, una crescita del 39 per cento rispetto all’anno precedente. Peugeot Expert ha mostrato una crescita del 27 per cento rispetto ad agosto 2021. Peugeot 301 ha venduto 118 unità.

Ram ha registrato vendite di 1.686 unità, una crescita del 40 per cento rispetto ad agosto 2021. Ram ProMaster Rapid ha registrato una crescita del 63 per cento rispetto ad agosto 2021. Ram 700 ha venduto 571 unità. Ram Heavy Duty ha mostrato una crescita del 69 per cento rispetto ad agosto 2021. Ram 4000 ha venduto 256 unità, in crescita del 67 per cento rispetto ad agosto 2021. Ram Light Duty ha venduto 684 unità. Ram ProMaster ha venduto 38 unità.

