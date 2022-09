Stellantis promuove una strategia di decarbonizzazione a Figueruelas

Arrivano importanti novità dal gruppo Stellantis in Spagna. Lo stabilimento di Figueruelas ha lavorato negli ultimi anni su una strategia di decarbonizzazione dei propri processi produttivi caratterizzati dal crescente utilizzo delle proprie energie rinnovabili. Ciò ha portato al lancio di importanti innovazioni che hanno notevolmente migliorato l’efficienza energetica della fabbrica, che ha iniziato ad assemblare automobili a partire dall’anno 1982.

Stellantis procede a gonfie vele la decarbonizzazione dello stabilimento di Figueruelas

Manuel Munárriz, direttore generale dello stabilimento di Saragozza che dall’1 ottobre lascerà il suo incarico a José Luis Alonso Mosquera, attualmente responsabile dello stabilimento portoghese di Stellantis, situato a Mangualde, ha riferito dell’avvio della seconda fase del progetto di autoconsumo di energia elettrica con l’installazione di pannelli fotovoltaici, integrato in un piano più ambizioso che l’azienda renderà pubblico mercoledì prossimo.

Fonti aziendali hanno indicato giovedì che nella prima metà dell’anno gli impianti di cogenerazione sono stati operativi, sebbene il loro funzionamento sia diminuito a causa degli alti prezzi del gas sul mercato. “L’impianto viene utilizzato sempre meno e l’idea è di continuare su questa linea, lavorando per elettrificare più processi in cui utilizziamo il gas oggi”, hanno affermato.

In questo scenario si inserisce l’impegno per le rinnovabili di Stellantis a Saragozza, il progetto di autoconsumo elettrico “più ambizioso della Spagna” , come è stato descritto. La seconda fase del progetto di promozione dell’uso dell’energia solare, prevede l’installazione di 15.600 moduli fotovoltaici che si estendono su una superficie di 76.000 mq, con una potenza installata di 8,01. Questi dati, sommati a quelli della prima fase, rappresentano 163.000 mq coperti da 34.800 pannelli solari, con i quali il polo produttivo ha la capacità di sviluppare 16,65 MW di energia fotovoltaica.

